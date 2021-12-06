DFSK 印尼工廠已外銷達 14 個市場

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PT Sokonindo Automobile 自今年 1 月起迄今已累積外銷 1,766 輛新車，供應印尼、孟加拉、摩洛哥、尼泊爾、汶萊、菲律賓、泰國、越南、緬甸、斯里蘭卡及馬來西亞等國家，合計共 14 個市場，相較於 2020 年的 1,094 輛有顯著的成長。
目前 DFSK 在印尼生產 DFSK Glory i-AUTO、DFSK Glory 580、DFSK Glory 560、DFSK Super Cab 及 DFSK Gelora 共 5 款乘用車及商用車系，年產能最高達 5 萬輛。
PT Sokonindo Automobile 是 2017 年 11 月 28 日時 DFSK 與合資夥伴 Kaisar Motorindo Industri 合資設立而成，在印尼 Cikande 工業區設立佔地 20 公頃的製造廠，符合工業 4.0 標準，是 DFSK 在海外第二間自有的生產基地，後續投資約 1.5 億美元，極將印尼工廠轉型為電動化新車的生產基地。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興攜手具備重車組裝經驗的台塑汽車，共同與原廠合作開發，針對我國市場需求，生產穩發、大穩發 S2.5t 及金穩發 S2.5t 三款國產商用車。