Yaris 換標而來　歐規第四代 Mazda2 登場

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歐規第四代 Mazda2 為 Yaris Hybrid 換標而來的新車款，因此底盤也是沿自 GA-B 平台，在外觀方面完全保留 Yaris 原始設計，以圓潤的車身甫以銳利的線條建構而成，車頭水箱罩面積相當霸氣，上揚式的頭燈相當有侵略性，搭配相當立體的霧燈組設計，使得這款 B-Segment 小車相當動感。
內裝部分，僅有方向盤上的 Toyota 廠徽改為 Mazda 廠徽，依照車型等級不同提供 TFT 液晶螢幕以及 10 吋彩色抬頭顯示器，以及無線充電功能、加熱方向盤和環艙照明等配備。
動力方面採用 M15A 1.5L 直列三缸引擎結合電動馬達組成的油電系統，綜效輸出可達到 114hp，0-100kmh/ 耗時 9.2 秒，最高時速可達到 175km/h。
Mazda 和 Toyota 在 2015 年達成商業聯盟協議，此後一直在各自領域進行合作，包括先進技術、合資工廠和金融銷售，先前美規 Toyota Yaris 也是以 Mazda2 換標而來，這次以第四代 Yaris Hybrid 換標生產的 Mazda2 也只是合作計畫之一，除了降低生產成本之外，亦希望能透過 Hybrid 油電的身分來降低碳排標準。