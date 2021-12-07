深入隔離旅館拍攝　《孤島》紀錄台灣從淨土變疫區

2020年起全球飽受疫情所苦，在當人們紛紛省思之際，以疫情為題材的創作也紛紛出籠，除了有安海瑟威主演的HBO原創電影《封城之後》電影，還有美國國家廣播公司的電視喜劇《聯繫》，都在探討疫情使人際關係更為疏離或是緊密。臺灣近期也上映了討論度超高的國片《瀑布》，藉由疫情描述在隔離下人際關係連結的斷開。由新銳導演陳鈺杰所拍攝的紀錄片《沒有人該成為孤島》更是以防疫旅館為主題，展示著疫情期間需要與被需要，愛與被愛，平等與美好的各種面向。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-07 01:00:00
紀錄片《沒有人該成為孤島》，是在2020年新冠病毒疫情蔓延最嚴重的情況下拍攝，歷時1年的拍攝時間，在當時沒有疫苗、防疫物資缺乏、對病毒了解不多的情況下，真實呈現台灣防疫旅館中，飯店經營者、房務人員以及被隔離者在面對病毒時的心境變化，以及人性在面對自保及利他的矛盾與掙扎。陳鈺傑導演以第三者的角度、敏銳的觀察力，紀錄了不同的角色在同一的屋簷下，彼此守護一同面對的艱辛過程。
《沒有人該成為孤島》紀錄多位防疫期間入境人士的隔離日記，當中包含小提琴家林昭亮與導演的母親。導演母親為了照顧生病的媽媽遠從國外回來，成為封閉國門後第一批隔離者。導演記錄著母親與其他隔離者隔離14天的生活，以及防疫酒店主事者與服務人員面對防疫心境的不安與堅強。一群把台灣人當家人的人們，用他們各自所能努力的方式，關心著家人，使他們不再孤單，他們的愛賦予給家人力量與勇氣。雖然沒有商業電影華麗的包裝，但鏡頭下深入隔離旅館生活的敘事風格，卻是讓觀影者體會屬於台灣人獨有的韌性與對彼此的深刻連結。
導演陳鈺杰曾以短片《小偷》獲得金馬獎最佳短片、金穗獎最佳導演，日本短片影展亞太區的最佳短片，金鐘獎最佳導演獎。與日本松竹攝影所合拍首部電影長片《盛情款待》，獲選為第42屆香港國際電影節開幕片。
《沒有人該成為孤島》內容敘述「隔離飯店」一個陌生的定義，一家初成立的飯店團隊，在全球包圍在新冠肺炎帶來的恐懼和不安下，一位影像工作者，紀錄了每個人彼此守護一同面對的艱辛過程。 讓這片土地成為世界上唯一的淨土，直到疫情在台灣急遽漫延開來。本紀錄片由彩晶文教基金會出品，將於2022年1月7日於全台上映。（編輯：楊穎軒）