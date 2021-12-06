升級運動化表現 歐規 Toyota Yaris GR Sport 亮相

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以 GR 品牌的產品定位劃分來說，GR Sport 定位在 GR 之下，所以此次新推出的 Yaris GR Sport 與擁有越野基因的 GR Yaris 是屬於完全不同的車款，前者僅是針對一般市售車型進行外觀的強化，以及換上專屬調校的懸吊設計，來達到運動化的特質。
在外觀方面，Yaris GR Sport 就如同其他運動化的 GR Sport 車型相同，換上燻黑頭尾燈組、鋼琴烤漆水箱罩、鋼琴烤漆車外後視鏡蓋、鋼琴烤漆 B 柱飾板，行李廂蓋右側加入 GR Sport 銘牌，足踏 18 吋十幅式鋁合金輪圈，車頂施以黑色烤漆，營造運動化的視覺效果。
內裝方面，歐規 Yaris GR Sport 採用黑色座艙搭配黑色頂蓬，方向盤施以皮質包覆並加入 GR 標誌，座椅換上黑色織布與皮質混搭的運動化造型，並配置 GR 金屬門檻、黑色飾板，並配有環艙氣氛燈。
動力部分提供 1.5 升 VVT-i 自然進氣引擎 (116hp) 或者 1.5 升油電 (114hp)，搭配 6 速 iMT 及 E-CVT 變速系統。此外，底盤方面原廠宣稱避震器經過優化，調整阻尼的硬度使其在激烈操駕更穩固，同時電子轉向輔助也更加靈敏，帶來更為精湛的操控表現。
Yaris GR Sport 與 GR Yaris 雖然都以 Yaris 稱之，外型也都有類似的設計，但後者則是以 WRC 越野賽車為基礎開發的道路版賽車，整體結構與前者不同，性能上更需要匹配深度的駕馭能力。當然，Yaris GR Sport 可以提供的是讓一般消費者能以更簡單的方式，享受到 GR 品牌帶來的操駕魅力。