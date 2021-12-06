捷克棕熊 升級再戰　小改款 Škoda Kodiaq 尊榮版 2.0 TSI 4x4 試駕

●此次為第一代小改款車型
●外觀車頭重新設計，導入新式的六角型水箱罩、頭燈造型更加纖細、氣壩造型較先前更為寬闊，兩側也加入 L 形外框
●車尾後擋風玻璃高度縮減，加入新式的尾翼與尾燈造型
●內裝標配 10.25 吋數位儀表，運用更多縫線及並換上新版 LED 氣氛燈
●安全系統再強化，標準配備具備 Level 2 聰明 EYE 系統
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Škoda 於 2016 年發表 Kodiaq，開創以 K 開頭 Q 結尾為命名原則的新世代 SUV 家族，迄今已生產超過 60 萬輛，在全球 60 個市場販售，國內市場自 2017 年導入後，在七人座 SUV 級距亦相當暢銷，原廠在今年 4/13 以線上直播的方式，發表小改款 Kodiaq 休旅車，國內市場則由 Škoda Taiwan 規劃於今年 12 月正式導入，預計提供豪華版 1.5 TSI 及本次試駕車型為尊爵版 2.0 TSI 4x4。
外觀方面，小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，家族化的直瀑式水箱罩換上六角型外框，頭燈造型較先前更纖細，運用左右各 2 個模組構成，支援 Matrix 矩陣式照明，搭配下方分離式的霧燈組，前保險桿下氣壩造型較先前更為寬闊，外側加入更立體的 L 形外框。車尾將後擋風玻璃高度縮減，營造更寬廣的視覺效果，燈組不僅延續了 C 字型家族化風格，線條也較小改款前變得更為纖細，內部同樣採用 Škoda 常見的水晶切割造型。
小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，家族化的直瀑式水箱罩換上六角型外框，頭燈造型較先前更纖細，前保險桿下方配置鋁合金飾板。
小改款 Kodiaq 的車身尺碼長寬高分別是 4,697x1,882x1,681 (mm)，軸距則為 2,790mm。
車尾將後擋風玻璃高度縮減，營造更寬廣的視覺效果，燈組不僅延續了 C 字型家族化風格，線條也較小改款前變得更為纖細。
水箱罩換上六角型外框，內部延續直瀑式的家族化設計。
小改款 Kodiaq 導入 Matrix 智慧複眼頭燈組，兩側各有 24 顆 LED 單體，支援遠近光燈調節、不良天候輔助照明及轉向輔助等功能。
小改款 Kodiaq 足踏雙色切削鋁合金輪圈，搭配 235/50R19 Pirelli Scorpion Verde 輪胎。
LED 尾燈造型較先前更纖細，提供動態序列式方向燈及迎賓/離車動畫功能。
內裝方面，小改款 Kodiaq 的座艙採用灰色儀錶台縫線搭配全新髮絲水晶條紋飾板，前車門新增兩道車縫線，配上新版 LED 氣氛燈來強化質感，中控台配置 9.2 吋 CNS 3.0 系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結。
小改款 Kodiaq 的座艙採用灰色儀錶台縫線搭配全新髮絲水晶條紋飾板，前車門新增兩道車縫線。
儀錶板採用 10.25 吋數位樣式，支援經典、簡化、擴展、現代及欲動共 5 種配置風格。
方向盤採用雙幅式設計，兩側設置操作按鈕與滾輪，在三點及九點鐘方向設有指扣，後方設有換檔撥片，整體握感厚實。
中控台配置 9.2 吋觸控螢幕，內建 CNS 3.0 系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結功能，但不若 Tiguan Allspace 可進行手勢操作。
三區恆溫空調為小改款 Kodiaq 車系的標準配備，還支援 Clean Air 抗過敏原及濕度調節功能，整體操作仍為實體按鈕，不若同集團的 Tiguan Allspace 般導入觸控按鈕而更具科技感。
中控台下方與排檔座之間設有置物空間，也提供 2 組 USB Type-C 插座及 1 組 12V 電源插座。
排檔桿頭內部加入 DSG 及 4x4 字樣訴說其動力配置，中央鞍座整合電子手煞車、Auto-Hold 及 ESC 電子行車穩定系統開關。
掀起中央扶手可見到內部提供 2 組具止滑功能的置杯座，也規劃出多處置物格，車主可自行調配。
尊榮 TSI 車型的雙前座椅具備 8 向電動調整、2 向電動腰靠調整及 3 組記憶功能，乘坐支撐性與包覆性均良好。
第二排座椅採用 60/40 分離設計，不僅可將椅背傾斜及收折，還可進行前後 18 公分滑移，可說是相當寬裕。
第二排乘客享有專屬的空調分區，可調整溫度、風向及風量。
第三排座椅具備獨立頭枕，不過空間對於成年人士而言稍嫌侷促，作為短途應急或身材較嬌小乘客長途使用才較適宜。
行李廂在 7 人滿座的情況下具備 270 公升的置物容積，將第三排座椅傾倒後可提升至 765 公升，再傾倒第二排座椅後可進一步擴充至 2,005 公升之譜，尾門具備足踢式感應啟閉功能。
安全防護方面，小改款 Kodiaq 導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統透過第三代多功能鏡頭增加車道置中功能及 Park Assist 半自動停車輔助系統 (路邊停車、駛出輔助、倒車入庫、車頭入庫) 等科技，另外也具備 Area View 全車俯瞰顯影警示系統及 9 具 SRS 輔助氣囊、XDS+ 主動式電子限滑差速器、MKB 二次碰撞預煞系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、ESC 電子行車穩定系統、EBV 電子煞車力分配控制、MSR 引擎循跡控制、ASR 加速防滑控制系統、Hill Hold Control 升坡輔助系統。
行李廂底板下方空間可妥善收納帳板，也規劃出雨傘槽及小物品收納空間。
動力配置方面，小改款 Kodiaq 尊榮 TSI 採用排氣量 1,984cc 的直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及四輪驅動系統，於 4,200~6,000rpm 間可輸出 190hp 最大馬力，於 1,500~4,100rpm 間可輸出 32.7kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.7 秒完成，極速為 215km/h，在經濟部能源局的測試中繳出 13.3km/L 的平均油耗成績，能源效率為 2 級。
Park View 全車俯瞰顯影警示系統透過 4 個廣角鏡頭，帶來 1,280x800 像素的畫面，支援 360 度即時影像、180 度水平視角、120 度垂視角及路口盲點預視等功能。
從台中市區取車後上路，小改款 Kodiaq 在市區道路具有不錯的加速表現，2.0 TSI 的引擎輸出透過 7 速 DSG 變速箱優異的匹配與傳遞之下，穿梭車陣可說是輕快有餘，而底盤調校不僅扎實，又兼具良好的抑震效果，加上 NVH 工程表現良好，展現不錯的行路品質。
除此之外，小改款 Kodiaq 2.0 TSI 車型所搭載的四輪驅動系統具備電子液壓控制多片式離合器設計，可在前後軸間以 96-4% 與 10-90% 之間分配扭力，搭配 EDL 電子差速器鎖定還可將最高 85% 扭力傳輸至單一車輪，在前往清境的山路中，確實具備良好的循跡性，相信面對輕度越野路況時，也會具備一定程度的脫困能力。
經過涵蓋市區、高快速路段及山路的綜合體驗，小改款 Kodiaq 擁有相當成熟的駕馭表現，在各項實用機能上也承襲了 Škoda 的巧思，而內裝質感在小改款後有感提升，雖未達同級中最領先者，也已頗具水準，相較於同集團的 Tiguan Allspace 甚至有過之而無不及， 然而在科技感上則略顯遜色，整體而言仍是值得列入考慮的七人座 SUV 產品，若預算充足者，建議購買 2.0 TSI 車型可獲得最完整的 Kodiaq。