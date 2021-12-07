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為什麼我明明離開家獨立，過去的傷害應該解決了、沒事了，但還是影響到現在的感情？林佳慧形容，每個人的內在都像有著一個安全感基地，生命中被理解、被疼愛的經驗，會灌溉我們的內在安全基地，相對地，若成長過程中，你經歷許多受傷的感覺，如：害怕被丟下、被拋棄的感受，又或是那樣的經驗不多但很深刻，都可能使得你在進入一段較親近的關係時，浮現過去深植你心的「對關係的認知與想像」。
內在不安未從頭緩解 可能讓相同劇本無限上演
林佳慧分享，曾有一名個案小蘭，每當談起戀愛總不由自主地對這段關係感到擔憂、焦慮、不安、害怕失去，也曾說過：「我好像在每段戀愛中都這樣，我知道這樣不好，會給另一半壓力，可是他們就讓我很擔心啊！唉！我其實也討厭自己這個樣子，最後、最後…搞砸了每段感情…」，談著談著，談到小時候看著外遇的爸爸離家的經歷。
那段兒時記憶，帶給她「是不是我不夠好，所以爸爸才會把我丟下就離開了？」的困惑，父親離家那刻起，小蘭常恐懼著自己若不夠好就會再被拋棄，所以，在家裡她很努力地扮演好乖女兒，在學校更是常受表揚的乖學生，而在她不斷努力、好還要更好的背後，其實一直都潛藏著「被拋棄」的恐懼，也一直深植著「我不值得被愛」的信念。
因此，關係中一丁點風吹草動，都令小蘭感到害怕，像是：男友若已讀不回訊息，她直覺式地會想「明明應該下班了，他看到還不回，是跟最近那個很熟的同事出去了嗎？他們走這麼近，是不是他不愛我了？還是他在加班？那為什麼不跟我說一聲，是不是他其實也沒多重視我？」想著、想著，越想越不安，於是傳更多訊息給對方，或開始奪命連環摳，聯繫上了，也可能不相信對方的解釋，或要對方再承諾、再保證等等。
林佳慧對此解釋，當我們內在充滿不安，即使遇上不同對象，獲得再多戀愛經驗也只是讓自己在潛意識下去驗證「我不值得被愛」。那些對方不愛你、他會拋棄你的線索，比起對方的好總是更吸引你的眼球，你總會不由自主地去嗅到那些「符合你內心假設」的訊息，也因而你需要做更多抓住對方、掌握住關係的行為，即便你自己也難受，卻因為內心恐懼而推著你繼續那樣去做，而這就正在讓關係照著你內心的劇本演出，走向「你看吧！我就是不夠好、我就是不值得被愛」的結局。
真正享受愛人與被愛 需面對內在恐懼建立安全感地基
不論是靠自己或是藉由諮商心理師從旁協助，林佳慧說：「當你願意好好看向自己的內在，看見過去的傷，也看懂自己的恐懼和需求，重新建立起安全感地基，那麼，你將能停下反覆受挫的親密關係循環，不再重蹈『愛得不安』的情感腳本，你能在感到焦慮不安時練習調節，也能停下搜尋『不被愛』的線索，練習看見『被愛』的證據，真正地去愛人與被愛，重新書寫屬於你的戀愛劇本。」
＊考量助人專業倫理，文中案例經大幅改編。
原文網址：
（１） https://www.facebook.com/sunnyyychia
（２） https://sunnyyychia.wordpress.com/2021/11/30/00036/?fbclid=IwAR0M1UIHqlJnFwLyupSoRQnfRo2UL1Yo-WZk6m-EfQCxtutrfEBPVoaI6Oc
（文章授權提供／林佳慧Sunny諮商心理師）
資料來源：健康醫療網 平時獨立談戀愛卻變超黏人？ 心理師：重新檢視內心傷痕
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