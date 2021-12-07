12生肖「大雪」運勢吉凶曝！這3位需低調　避免惹禍上身

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牛：利於溝通交流，擴大共識，有助拓寬視野，取得進步，宜做好協調，形成合力。適宜拜會走訪、交友互助、項目洽談、籌謀規劃、修德祈福等。要謙和包容，學會傾聽。
虎：利於計劃實施，項目拓展，宜圍繞目標，周密計劃。要順應大勢，知己知彼，主次分明。適宜求財交易、業務洽談、革新創意、籌謀管理、學習靜心等。要豁達謙和，不宜過激。
兔：利於解決問題，要圍繞目標，縝密計劃。要趨利避害，通盤思考，力求穩妥高效。適宜談判交易、理財管理、籌謀創意、反躬自省等。要保持定力，及時消除隱患。
龍：有利交流溝通，互利互惠，宜豁達穩健，合理統籌。要開放包容，多藉助集體力量。適宜拜會參訪、交友互助、學習探討、籌謀規劃、修德行善等。要重諾守信，真誠付出。
蛇：利於和諧交流，贏得支持，有助化解疑難，才能發揮。要做好協調，多尋求共識，避免特立獨行。適宜拜會走訪、合作交流、公益宣傳、許願祈福等。
馬：宜消極靜守，謹慎避害，不宜冒進。要服從大局，保持理性，切勿心浮氣躁，逆勢而動。不宜與人合作、聚會宴請、求財拓展等。要包容忍讓，練好內功，妥善處理分歧。
羊：宜豁達冷靜，以逸待勞，不宜舉大事。要志在長遠，凡事謹慎，切勿魯莽衝動。宜做好自己，不宜合作聚會、交易拓展等事。要涵養內功，心係因果，避免激化矛盾。
猴：易贏得支持，取得收穫，宜統攬全局，積極籌劃。要保持謙和，多藉助外力。適宜拜會師長、經營拓展、學習取經、儲備籌劃、修德靜心等。要惜福感恩，真誠回饋。
雞：利於和諧融通，得貴人相助，有益行事順遂，取得進步。要低調謙和，博採眾長，多藉助團隊力量。適宜拜會尊長、求助疏通、團隊合作、學習規劃、靜心祈福等。
狗：宜沉穩冷靜，穩固靜守，不宜舉大事。要因勢利導，防患於未萌，切勿麻痺大意。宜多向內求，不宜聯誼合作、交易拓展之事。要守持正道，明辨善惡，遠離矛盾是非。
豬：利於理清思路，自我修正，宜豁達謙和，穩步前行。要安不忘危，及時發現彌補不足。適宜整理籌備、理財管理、籌謀策劃、學習靜心等。要厚德載物，理順上下關係。（編輯：郭佩蓉）