更新頭燈、車色及輪圈　日規 2022 年式 Toyota RAV4 正式上市

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日規 2022 年式 RAV4 在 Hybrid 油電複合動力及 PHV 插電式油電複合動力車型，換上與先前亮相的歐規及美規 RAV4 相仿的全新 LED 頭燈組，內部排列更為水平且銳利，Adventure 車型擁有新款藍色車身塗裝，全車系鋁合金輪圈樣式亦有所調整。
動力配置方面，日規 2022 年式 RAV4 提供 2.0 NA 汽油 2WD、2.0 NA 汽油 4WD、2.5 Hybrid 油電 2WD、2.5 Hybrid 油電 E-Four 4WD 及 2.5 PHV 插電式油電 E-Four 等選項。
Toyota 在日本市場也提供 RAV4 準車主多樣化的選用配備，以及與改裝品牌合作推出的個性化套件，包括 Modellista、TRD 及 JAOS 等品牌供選擇，滿足不同需求。
國內市場方面，距今最近的一次編成調整是在今年 5 月 12 日，RAV4 2.0L 汽油車型方面，豪華、尊爵、旗艦三款車型取消車頂架的配置，同時建議售價向下調降，使得售價更新後分別為 95.5 萬元、104 萬元與 109 萬元；2.5L Hybrid 油電車型則是針對旗艦版取消車頂架，售價更新後則為 118 萬元，其中 2.0L 汽油豪華較以往調降了 4,000 元，其餘車型則是調降 5,000 元。另外，躍野冒險版、2.0L Adventure 4WD 以及 2.5L Hybrid 旗艦 4WD 車型的建議售價則保持先前相同不變。