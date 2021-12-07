基本售價新台幣 1,680 萬元起　Bentley Continental GT Speed 登台亮相

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Bentley 國內總代理永三汽車宣布 Continental GT Speed 基本售價車型為新台幣 1,680 萬元起、敞篷車型基本車價 1,740 萬元起。Bentley 原廠於今年 3 月首次發表 Continental 車系最頂級的 GT Speed 車型，外觀方面，車頭換上 Dark Tint 黑色水箱罩及前保險桿下氣壩，車側配置專屬的側裙，前葉子板加入 Speed 銘牌，下方通風口設有 12 字樣訴說其採用 W12 動力，足踏 22 吋亮銀色 Speed 鋁合金輪圈，內部配置擁有前十活塞、後四活塞煞車卡鉗，搭配作為選用配備的碳陶瓷煞車系統，前後下擾流均採用碳纖維材質製作。
前葉子板加入 Speed 銘牌，下方通風口設有 12 字樣訴說其採用 W12 動力。
22 吋 Speed 專屬輪圈蘊含尺碼相當可觀的剎車碟盤。
展示車選配碳陶瓷剎車碟盤系統。
展示車選配蠍子管，尾管樣式從雙邊橢圓樣式改為雙邊四出設計，上方還印有 AKRAPOVIC 與 Bentley 字樣。進入到內裝，第三代 Continental GT Speed 採用專屬的雙色手工打造座艙，提供消費者 15 個主要與 11 個次要色調選擇，座椅採用菱格紋真皮搭配 Alcantara 材質構成，中控台配置 Bentley Rotating Display 旋轉式面板，飾板採用碳纖維設計，中央鞍座飾板採用深黑色處理，消費者也可選擇多款 open-pore 木質飾板。酬載機能部分，第三代 Continental GT Speed 採用 4 人座設定，提供 358 公升的行李廂標準置物容積。
門檻上具有 Speed 專屬銘牌。
中控台選擇以碳纖維材質鋪陳。在底盤部分，此代 Continental GT Speed 是品牌首度擁有 eLSD 電子後差速器的車款，搭載 Electronic All-Wheel Steering 電子全輪轉向系統，可在中低速狀態將後輪與前輪呈現相反舵角，使轉向效果更明顯，並縮短迴轉半徑，高速狀態則可與前輪同步轉動，強化穩定性。此外也具備採用 48V 架構的 Bentley Dynamic Ride 主動式側傾控制系統，可在 0.3 秒間對防傾桿傳遞 1,300Nm 的扭力來抵消側傾與前後俯仰，維持車身水平高度。
動力配置方面，第三代 Continental GT Speed 採用 6.0 升 W12 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出較前一代高出 24ps 的 659ps 最大馬力及 900Nm 峰值扭力，搭配雙離合器 8 速變速箱及四輪驅動系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速達到 335km/h。此具 W12 引擎還具備汽缸歇止功能，可在特定狀態下關閉 6 個汽缸，節省燃油消耗並降低污染，原廠宣稱其運作過程難以察覺。
在全球車廠走向引擎 Down Size 以及電動車發展趨勢之下，此代 Continental GT Speed 採用的 W12 引擎動力有望成為末代傳統大排量豪華跑車的經典，吸引更多喜愛大排量豪華跑車的多金買家。