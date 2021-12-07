中華醫大協助社區登革熱防治清理病媒蚊孳生源獲民眾好評

南台灣夏季酷熱易成為登革熱疫區，中華醫事科技大學USR登革熱防治知行合「醫」，師生團隊前往學校鄰近的社區協助病媒蚊孳生源清理，並向民眾宣導如何阻絕病媒蚊孳生和預防登革熱。師生將自製的防蚊膏贈送給民眾，民眾反應熱烈，也對怎麼有效防治登革熱也更有心得。





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▲中華醫事科大登革熱防治知行合「醫」團隊向社區民眾宣導如何阻絕病媒蚊孳生和預防登革熱（圖／記者張振興攝，2021,12,07）

由副校長姜泰安、老師劉立德、李怡潔、李建輝及張明蘭等共同參與指導和執行的中華醫大110年USR登革熱知行合「醫」實踐計畫，為了有效落實登革熱防治並善盡大學社會責任，這學期特別帶領學生前往鄰近的永康區、仁德區、東區和南區等社區公園，協助社區清除病媒蚊孳生源，看到社區空地或公園有積水容器，除了幫忙撿拾也一併清除積水，並趁機向民眾做登革熱防治教育。











計畫主持人姜泰安表示，這陣子大家幾乎都把焦點放在COVID-19的疫情，其實，登革熱的防治也非常重要。有鑑於近幾年台灣各縣市都曾有登革熱的疫情，特別是2015年台南市的仁德區、東區和永康區曾爆發大流行的案例數，為此，計畫團隊特別利用假日走訪社區向民眾宣導登革熱防治，希望大家在防範COVID-19疫情的同時，也不要讓登革熱的病媒蚊有可乘之機。











從10月中旬至今，計畫團隊的師生已陸續前往永康區、仁德區、東區和南區的社區公共場所、閒置空地、公園等協助病媒蚊孳生源清理，並向民眾宣導如何阻絕病媒蚊孳生和預防登革熱，此外，更自製防蚊膏送給民眾，加強敦親睦鄰也提高民眾參與宣導的意願，希望民眾建立正確的防治觀念和作法，有效阻絕登革熱的發生。



