導入 48V 輕油電技術　全新 Suzuki Vitara Hybrid 新台幣 94 萬元起正式上市

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Suzuki 在 2020 年開始針對 Vitara 車系導入 48V Hybrid 系統，搭載具備 48V SHVS 輕度油電混合動力系統的 K14D 1.4 BOOSTERJET 引擎取代原有的 K14C 1.4 BOOSTERJET 引擎，透過渦輪增壓器壓縮空氣導入氣缸內，使得引擎在 2,000rpm 的低速區域就能夠發會 23.9kgm 的最大扭力。而 K14D 的渦輪增壓器擁有一組閥門，用於控制增壓壓力，能夠依據駕駛的行駛變化提供更快的反應速度，提升噴油嘴噴射的時機與霧化效果來提高燃油效率。
然而為提升燃油效率，引擎的壓縮比也提高至 10.9，電動調節進氣門的氣門正時和再循環冷卻的廢氣能夠讓 K14D 這顆直噴渦輪引擎隨時發揮最大的扭力，減少更多燃油損失。在經濟部能源局今年 8 月的測試中，S 前驅車型具備 19.3km/L 的平均油耗數字，S ALLGRIP 四驅車型則為 17.9km/L，兩者能源效率均為 1 級。
另外，48V SHVS 輕度油電系統主要有三個組件，包括 48V 起動發電機、4 V 鋰離子電池和 48V DC 12V降壓轉換器，與標準的 12V 電壓相比，48V 起動發電機可以在動能回收模式下提高電動馬達的效率並擴大扭力峰值。這套 48V 新輕度油電系統的能夠透過電動馬達驅動讓增加加速過程中的扭力表現來提升駕駛體驗，且在能夠在低速時關閉引擎，利用短暫的純電狀態停止燃油消耗。
現行第四代 Vitara 車系於 2016 年 9 月導入國內後，一改前輩們偏向越野的作風，改採 CUV 跨界理念設計，造型更為時髦，尺碼也縮小，受到市場歡迎。而 2019 年 8 月小改款後，更導入 Suzuki Safety Support 安全防護並升級配備，如今依循品牌車款 Hybrid 化的策略將 48V 系統導入，對於產品競爭力的維持預計會有正面的影響。