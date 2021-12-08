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由巴西阿雷格里港聯邦健康科學大學（UFCSPA）學者進行，有1,337名參與者，研究者將其分組為「感恩組」、「煩擾組」與「中立組」。研究結果發現，進行干預策略實驗後，的確有效增加了正向情緒、主觀幸福感和生活滿意度，並減少了負面的情緒和憂鬱症狀。
此外，在感恩組和中立組之間發現了一些相似之處，這可能是因為中立組的參與者通常也會在每日清單中記錄正向事件，這與感恩組所進行的活動非常類似。
疫情之下多不安 記錄感恩情緒好
中華民國諮商心理師公會全國聯合會胡延薇常務理事說明，記錄感恩很重要，因為感恩會讓我們生活中的焦點不單只聚焦在自己身上，而是開始懂得換個角度看，覺察到生活周遭正向的一面。
除了記錄是覺察感恩對象背後的歷程，透過這樣的省思，能讓我們不再將生活中的一切視為理所當然，甚至開始期許自己也能成為別人感恩的對象。
感恩也是感謝 內心得到快樂
董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任表示，感恩在思考過程先會想發生的人、事、物的好，與它們對自己的好，而萌生謝意，所以只要一想到感恩，幾乎腦中自動就想的是正面的事項，也激起好情緒。
而感恩練習並不需要花很多時間，睡覺前或者晚間看電視休息後，花個幾分鐘回想一整天當中有哪三件事情是好的，讓你心裡會充滿感謝的，然後記下來，盡可能養成習慣；一個禮拜後檢視一下這個紀錄，甚至對於感恩的人可以寫一個短的Line訊或一封簡短的信表達，都有助改善生活裡的壞情緒。
資料來源：健康醫療網 你習慣記錄情緒嗎？ 研究：練習感恩有助提升幸福感、減少憂鬱
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