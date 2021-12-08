新台幣 249 萬元起　Infiniti QX55 正式展開預售

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裕隆日產蔡文榮總經理為 Infiniti QX55 預售記者會站台。QX55 於 2020 年 11 月首發，在融合 QX50 的風格並承襲 FX/QX70 車系的線條，車頭面積加大的雙弓形水箱護罩，內部結構以摺紙概念呈現網狀風格，提升日本藝術風格的氣息。頭燈內部的 LED 燈組則效仿人類的眼睛，搭配保桿兩側大型進氣孔的設計，看起來相當炯炯有神。車身側面 B 柱後面採用流線型的車頂設計，足踏 20 吋鋁合金輪圈，行李廂蓋上的 INFINITI 廠徽整合成行李廂蓋的開關，兩側導入以鋼琴鍵為靈感設計的 LED 尾燈，透過 45 顆獨立 LED 創造獨特的發光效果。
內裝方面，QX55 採用與 QX50 相似的鋪陳設計，以航太座艙為靈感，中控台採用上 8 吋、下 7 吋的 InTouch 雙螢幕設計，並支援 Apple CarPlay、Android Auto，其他配備還包括 ProACTIVE 智慧駕駛科技、雙區獨立恆溫空調、 雙前座電動調整座椅、全彩抬頭顯示器、16 支揚聲器 Bose 音響系統等。
動力配置方面，QX55 採用 VC-Turbo 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVT 無段變速系統，引擎壓縮比可在 8:1~14:1 間自主調整，於 5,600rpm 時可輸出 268hp 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出 380Nm 峰值扭力。平均油耗方面，QX55 已在今年 7 月經濟部能源局測試中通過，今日展開預售的四驅車型則為 11.3km/L，至於前驅車型則 12.5km/L。
Infiniti 品牌在國內市場自 2018 年推出 QX30 及 QX50 後，已有一段時日未發表全新車款，主要是針對現有車行不斷精進，如今總算迎來跑旅車款 QX55 登場，預料可替銷售表現注入活水。