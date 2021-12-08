電能加持 依舊快意　全新 Suzuki Vitara S 試駕

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●導入 48V SHVS 輕度油電混合動力系統
●K14D 1.4 BOOSTERJET 引擎取代原有的 K14C 1.4 BOOSTERJET 引擎
●引擎提升燃油效率，壓縮比提高至 10.9 (舊款為 9.9)
●頭燈進行重新設計，並導入藍色設計元素彰顯油電身分
●儀錶板新增能源切換監測介面
●尾門新增 Hybrid 銘牌
受到市場趨勢影響，Suzuki 研發第四代 Vitara 車系之際，便決定轉型成都會型的 Crossover 車款，以更時髦的造型和尺碼來吸引新世代消費族群。Taiwan Suzuki 在 2016 年 9 月導入國內後，也接續於 2019 年引進小改款車型，並追加了 Suzuki Safety Support 主動安全系統等配備，來對應購車型態的轉變。而囿於歐盟六期排放法規因素， Suzuki 原廠自 2020 年起，便開始針對旗下車款供應 Hybrid 油電系統，作為陣中主力的車款 Vitara 自然也得跟上潮流。
在國內市場方面，Taiwan Suzuki 從去年起逐步更新旗下販售車款，在 Ignis 與 Swift 車系順利替換油電動力之後，今年 12 月也正式宣布 Vitara Hybrid 車系在台上市，提供 S 及 S ALLGRIP 兩個規格，建議售價依序為新台幣 94 萬與 104 萬元起。
Vitara 的車身長寬高分別為 4,170 x 1,775 x 1,595(mm) ，軸距則為 2,500mm 。首先在外觀部分，Vitara Hybrid 維持第四代車型都會風格的輪廓，幾針對頭燈細節進行調整，車頭同樣採用 LED 頭與 LED 日行燈，不過頭燈組內部排列組合重新設計，並且利用藍色飾條來分割佈局，搭配鍍鉻直柵水箱護罩與多層次的前保桿。車側的 17 吋雙色鋁合金輪圈造型不變，車尾同樣採用紅色 LED 燈組配置。尺碼方面，車身長寬高維持 4,170 x 1,775x,1,595(mm) 的表現，軸距則為 2,500mm 。
全新設計的 LED 頭燈內部格局採用近年新車慣用的橫置設計，中央以藍色飾條分割佈局。
水箱護罩採用六道直瀑鍍鉻設計。
17 吋雙色鋁合金輪圈造型不變，配胎為 215/55R17 的 Continental ContiEcoContact 5 。
尾門右下方新增 HYBRID 銘牌彰顯油電身分。進到座艙，Vitara 在前一次改款時就已進行細部質感的升級，中控台以軟質塑料鋪陳，儀表板維持雙環設計，但中央的 4.2 吋整合式多功能行車資訊顯示幕新增油電系統能源監測介面，方向盤保留換檔撥片與四向可調機能，而前座的中央扶手也保留下來。配備方面，擁有單區恆溫空調、免鑰匙車門啟閉系統/引擎觸控啟動系統、 6 支揚聲器音響、 USB 插座、 12V 電源插座、駕駛側置物盒、 6 組置杯架等。酬載機能方面，標準狀態下擁有 375 公升的置物空間，透過後座椅背 6:4 分離傾倒之下，可擴充至 710 公升。
座艙設計鋪陳維持不變，中控臺採用軟質塑料提昇質感。
方向盤後方同樣提供換檔撥片。
4.2 吋整合式多功能行車資訊顯示幕新增油電系統能源監測介面。
中控台中央採用三環式設計，中央介面為傳統時鐘，兩側為冷氣出風口。
因晶片短缺關係，本次試駕車並無配備液晶螢幕，但未來交付給車主都會附上 7 吋多媒體主機。
下方提供一組 12V 電源與 USB 插孔。
變速箱採 6 速自排設計，並維持傳統機械操作。
本次試駕車輛為 S 等級的 2WD 車型，因此並無 ALLGRIP 車型專有的智慧型四輪傳動系統控制旋鈕。
兩個開放式杯架放置寶特瓶仍有空隙，偏向方正的造型也利於擺放利樂包。
座椅採用皮質搭配類麂皮雙材質來包覆，內部採用格稜紋設計，整體觸感與質感良好，腿部支撐稍加延伸亦有水準內的演出。
48V 系統專用的電池組配置於副駕駛座下方。
後座發泡綿設定偏軟、支撐度不錯，空間表現上以 2,500mm 的軸距來說符合期待，算能夠滿足平均身高的成人。
行李廂在標準狀態下擁有 375 公升的置物空間，透過後座椅背 6:4 分離傾倒後，可擴充至 710 公升。安全防護方面，Vitara 全車系搭載 Suzuki Safety Support ，整合 ACC 主動式車距巡航控制 (40-160km/h ，可跟至煞停並保留 2 秒)、 BSM 車側盲點偵測系統、 RCTA 後方車測警示、 DSBS 預防碰撞系統、 LDWS 車道偏移警示(60km/h 以上)及 Weaving alert 駕駛疲勞警示(60km/h 以上)等安全輔助科技。此外，全車系也標配 7 具 SRS 輔助氣囊、 ESP 電子車身穩定系統、 HHC 斜坡起步輔助系統、 HDC 陡坡緩降控制系統、 ESS 緊急煞車訊號警示及前後停車雷達等，整體表現已經能滿足日常使用。
動力部分為本次改款的重點，將具備 48V SHVS 輕度油電混合動力系統的 K14D 1.4 BOOSTERJET 引擎取代原有的 K14C 1.4 BOOSTERJET 引擎，透過渦輪增壓器壓縮空氣導入氣缸內，使得引擎在 2,000rpm 的低速區域就能夠發揮 23.9kgm 的最大扭力，最大馬力則有 129.2ps/5,500rpm 的表現，儘管動力數值較過往略為衰退，但扭力值的提升與 48V 系統的加持，則更能滿足兼具性能與經濟上的期待，其中本次試駕的前驅車型具備 19.3km/L 的平均油耗數字，較過往有接近 2km/L 的進步幅度。
雖然說動力數值調降，但是 Vitara Hybrid 採用的 1.4 升渦輪引擎在 6 速手自排變速箱帶動之下，仍展現與過去相差不多的動態表現，其中 48V 系統切換的過程順暢性佳，運行當中並無帶來突兀感。整體來說，新車的動力組合調校得宜，也提供日系車慣有的輕快加速感受。
操控方面懸吊設定還是偏向舒適，行經路面不平時可以明顯感受到避震器能有效吸收碎震，車身沒有多餘的彈跳感，但側傾仍免不了。方向盤的路感相對清晰，對於喜愛操控的駕駛人來說亦有加分的效果。
現行款的 Vitara 算是國內新世代 Crossover 的先驅車款之一，憑著恰到好處的車身尺碼與 Downsize 渦輪引擎，很快的站穩市場根基。然而隨著消費者消費型態的轉變，原廠也開始替 Vitara 進行配備上的升級，也連帶著讓入手價格上升，而這次導入 48V 油電系統後，又受到市場供應鏈的影響，使得售價突破至百萬元，這也是相當考驗著消費者的接受度了。