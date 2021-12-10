吃到飽老大換人！欣葉聲量衝第一　CP值高全家都愛

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，網路上「吃到飽」話題的聲量表現，遙遙領先的正是「欣葉日本料理」，主打日式料理吃到飽，3個月內網路聲量高達1.2萬則奪冠。
欣葉日本料理分為3種用餐時段計價，成人平日午餐680元，平日晚餐與假日午、晚餐820元，下午茶不分平假日540元，最低花五百多元就能爽吃，在網路上獲得普遍好評。網友激推「日料好吃，價位也相對便宜」、「生魚片、熟食表現都不錯，整體CP值高」，且多數人認為日料吃到飽比較不容易膩，也適合帶爸媽、長輩一同用餐，餐點內容適合全家老小。
不過欣葉日本料理日前已發布漲價公告，自明年1月1日起調漲，平均漲幅80元至120元，最貴的將是平日晚餐與假日午、晚餐來到920元，最少也得花620元才能吃到平日下午茶。為了緩衝調漲衝擊，欣葉宣布今年12月31日前，預定2022年4月底前用餐，屆時都還可享有現行餐費，勢必湧入一波訂位潮。
奪下網路聲量第2名的「饗食天堂」，店內多達200道以上菜色，網友認為熟食與食材品質完勝，此外全台分店多達10間，加上開店歷史悠久，在市場具一定知名度，穩穩上榜。
以海鮮在吃到飽戰場打出一片天的「漢來海港」，受到網友大力推崇的原因，毫不意外正是海鮮、甜品種類多，不過明年1月1日起也將調漲30元至90元不等。
而星級飯店裡的Buffet，包括「雲軒西」、「凱菲屋」、「遠東Café」、「探索廚房」、「十二廚」等餐廳，不只菜色受到討論，民眾在進入餐廳時，通常也會討論到飯店大廳的裝潢與環境，因此飯店的名氣往往成功帶起Buffet餐廳的討論聲量。
進一步調查，民眾在選擇Buffet吃到飽時，最主要考量還是菜色是否豐富、選擇夠不夠多，才不會逛完一圈就不知道要吃什麼，緊接著則是考慮價格，菜色內容及CP值是消費者挑選吃到飽的兩大關鍵。
此外，食材新鮮度、防疫措施都成為討論重點，網友認為改成服務生代夾後，實在很不好意思開口要服務生「再多夾一點」，或者有些吃到飽餐廳因應防疫改為點餐式，但服務生經常忙到找不到人，餐廳的服務模式與態度遂成為考量因素之一。