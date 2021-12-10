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吃到飽老大換人！欣葉聲量衝第一　CP值高全家都愛

▲有各式各樣高級菜色的Buffet吃到飽餐廳，很受到台灣民眾喜愛，網路聲量以欣葉日式料理、饗食天堂、漢來海港表現最高。（示意圖／取自Shutterstock）
▲有各式各樣高級菜色的Buffet吃到飽餐廳，很受到台灣民眾喜愛，網路聲量以欣葉日式料理、饗食天堂、漢來海港表現最高。（示意圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-10 09:03:30｜2021-12-10 09:06:51

台灣民眾對「吃到飽」趨之若騖，尤其特殊節日想吃大餐，很多人都偏好選Buffet吃到飽來犒賞自己，即便一個人要花近千元，但有生魚片、日料、牛排、高檔海鮮無限夾，不僅吃起來很爽，也讓人覺得划算。《Social Lab社群實驗室》分析台灣網友最關注的10大Buffet吃到飽，前三名毫無意外由欣葉日式料理、饗食天堂、漢來海港包榜。進一步調查，民眾在選擇Buffet吃到飽時，最主要考量還是菜色是否豐富、選擇夠不夠多，才不會逛完一圈就不知道要吃什麼，緊接著則是考慮價格，菜色內容及CP值是消費者挑選吃到飽的兩大關鍵。

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▲網友熱議的10大吃到飽餐廳。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議的10大吃到飽餐廳。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，網路上「吃到飽」話題的聲量表現，遙遙領先的正是「欣葉日本料理」，主打日式料理吃到飽，3個月內網路聲量高達1.2萬則奪冠。

欣葉日本料理分為3種用餐時段計價，成人平日午餐680元，平日晚餐與假日午、晚餐820元，下午茶不分平假日540元，最低花五百多元就能爽吃，在網路上獲得普遍好評。網友激推「日料好吃，價位也相對便宜」、「生魚片、熟食表現都不錯，整體CP值高」，且多數人認為日料吃到飽比較不容易膩，也適合帶爸媽、長輩一同用餐，餐點內容適合全家老小。

▲欣葉主打日料吃到飽，在今年底尚未漲價之前，下午茶不分平假日540元，高CP值很受網友喜愛。（圖／取自欣葉日本料理粉專）
▲欣葉主打日料吃到飽，在今年底尚未漲價之前，下午茶不分平假日540元，高CP值很受網友喜愛。（圖／取自欣葉日本料理粉專）

不過欣葉日本料理日前已發布漲價公告，自明年1月1日起調漲，平均漲幅80元至120元，最貴的將是平日晚餐與假日午、晚餐來到920元，最少也得花620元才能吃到平日下午茶。為了緩衝調漲衝擊，欣葉宣布今年12月31日前，預定2022年4月底前用餐，屆時都還可享有現行餐費，勢必湧入一波訂位潮。

奪下網路聲量第2名的「饗食天堂」，店內多達200道以上菜色，網友認為熟食與食材品質完勝，此外全台分店多達10間，加上開店歷史悠久，在市場具一定知名度，穩穩上榜。

▲饗食天堂近期將全台10間分店都升級改裝，並開發12道新菜吸客。（圖／取自饗食天堂粉專）
▲饗食天堂近期將全台10間分店都升級改裝，並開發12道新菜吸客。（圖／取自饗食天堂粉專）

以海鮮在吃到飽戰場打出一片天的「漢來海港」，受到網友大力推崇的原因，毫不意外正是海鮮、甜品種類多，不過明年1月1日起也將調漲30元至90元不等。

▲在一票吃到飽餐廳中，漢來海港以海鮮成功闖出一片天。（圖／取自漢來海港自助餐廳粉專）
▲在一票吃到飽餐廳中，漢來海港以海鮮成功闖出一片天。（圖／取自漢來海港自助餐廳粉專）

而星級飯店裡的Buffet，包括「雲軒西」、「凱菲屋」、「遠東Café」、「探索廚房」、「十二廚」等餐廳，不只菜色受到討論，民眾在進入餐廳時，通常也會討論到飯店大廳的裝潢與環境，因此飯店的名氣往往成功帶起Buffet餐廳的討論聲量。

進一步調查，民眾在選擇Buffet吃到飽時，最主要考量還是菜色是否豐富、選擇夠不夠多，才不會逛完一圈就不知道要吃什麼，緊接著則是考慮價格，菜色內容及CP值是消費者挑選吃到飽的兩大關鍵。

此外，食材新鮮度、防疫措施都成為討論重點，網友認為改成服務生代夾後，實在很不好意思開口要服務生「再多夾一點」，或者有些吃到飽餐廳因應防疫改為點餐式，但服務生經常忙到找不到人，餐廳的服務模式與態度遂成為考量因素之一。

▲民眾在挑選吃到飽餐廳時注重5大面向。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲民眾在挑選吃到飽餐廳時注重5大面向。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

 

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