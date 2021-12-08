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20年績效破6千億　近2年管收57欠稅大戶催出1.7億

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.08）
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.08）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-08 18:14:31

專為國家追討欠債、罰鍰的「合法討債公司」法務部行政執行署，成立20年，執行績效正式突破6千億里程碑。法務部長蔡清祥今（8）日表示，行政執行追求的不是徵起金額有多少，而是其核心價值有沒有真正做到，價值包括公義與關懷。

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法務部行政執行署自2001年1月成立迄今，統計至今（2021）年11月30日止，總徵起金額已達6080億6045萬3712元。執行官許湘寧說，6000億元對一般民眾而言相當「抽象」，若「具體」化則可蓋10座台北101、127座台北小巨蛋、100座台北流行音樂中心。

▲行政執行署執行官許湘寧。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.08）
▲行政執行署執行官許湘寧。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.08）
面對不少惡意不繳納欠款的欠稅大戶，行政執行署近來加強運用拘提、管收等強制手段，讓欠稅大戶有「痛感」，據統計，自2020年1月至2021年11月底止，共聲請拘提545人，有57名滯欠大戶遭聲請管收獲准，因執行管收追回欠款1億7123萬餘元。

受疫情影響，國內也出現不少違反防疫規定的人被罰錢，行政執行署今年共辦理4次專案，對違反居家檢疫及居家隔離規定者限制出境151人、拘提管收2人、現場執行642次，動員逾1400人次，全部清償、分期繳納及查扣財產等有效執行率高達72％。

另外，行政執行署舉辦的123聯合拍賣日，有不少物件造成搶購，包括：大安區公寓、新竹長安高爾夫球場、台東知本溫泉套房、保成創辦人出版公司出資額約3200萬元等，據統計，不動產拍定金額達24億252萬4083元，動產拍定金額6745萬2348元。

為方便民眾繳納罰鍰、欠稅等，行政執行署推出「多元繳款真便利」、「一鍵回傳好安心」、「放寬分期助弱勢」、「法拍資訊最透明」等4大精進升級措施，將超商代收案款限額全面提升，試辦個案專屬虛擬帳號、新增線上回傳繳款證明、拍賣空地及空屋360度環景相片服務，也放寬分期繳納期數的限制，方便繳款人有多元選擇。

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