新台幣 567 萬元起　小改款 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 正式在台上市

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外觀方面，小改款 GT 43 4MATIC+ 換上新版 AMG 嗜速外觀套件，車頭換上加大前進氣壩造型，具備 AIRPANEL 主動空氣力學進氣格柵，也配置多光束智慧型 LED 頭燈，引擎蓋具有 PowerDome 折線，車尾具有運動化下擾流設計，後分流板施以高光澤黑色塗裝，搭配雙側排氣尾飾管矩形框飾，車色部分預計 2022 年式起提供光譜藍、消光藍、消光白及紅寶石黑共 4 款新車色。
內裝方面， GT 43 4MATIC+ 換上新世代電容感應方向盤，內建 AMG 專屬按鍵可快速切換 AMG DYNAMICS 四種駕駛模式，座艙飾板換上霧面黑色白楊木樣式，搭配 8 種內裝配色及皮革選擇，標配 14 具 Burmester® 揚聲器音響，後座標準為雙座設定，還可選配為三人座，而列為選配的獨立後座套件，帶來後座控溫置杯架及後座觸控面板。
動力配置方面，GT 43 4MATIC+ 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 EQ Boost 48V 輕油電系統及電子渦輪技術，5,500~6,100rpm 間可輸出 367hp 最大馬力 (48V +22hp)，於 1,800~4,500rpm 間可輸出 500Nm 峰值扭力，透過 AMG SPEEDSHIFT TCT 9 速變速箱及 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動的傳遞下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.9 秒完成，極速為 270km/h。
底盤方面，GT 43 4MATIC+ 採用全新調校 AMG RIDE CONTROL+ 懸吊系統，以多氣室氣壓懸吊系統結合雙閥門設計的新式可調電子阻尼，可選購 AMG DYNAMIC PLUS 套件，搭配 AMG 後軸轉向系統。身為 Mercedes-AMG 獨立開發的第三款車型，GT 4-Door Coupé 切入高性能四門轎跑級距，提供 Porsche Panamera 之外的購車選擇。