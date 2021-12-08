搭機莫名呼吸困難竟是肺動脈高壓？醫：留意5症狀及早就醫！

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肺動脈的高血壓！1/4肺動脈高壓與自體免疫疾病有關
臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科科主任黃文男表示，肺動脈高壓就是「肺動脈的高血壓」，因為壓力過大導致心臟必須更努力工作，才能將血液送出，當壓力越來越高，心臟負荷就會更重。當肺部血液供給不足，患者容易因缺氧而呼吸急促、疲倦。
容易併發肺動脈高壓的自體免疫疾病友者，如全身性紅斑狼瘡、硬皮症、類風濕關節炎、或其他結締組織疾病等，續發肺動脈高壓的機率約5-10%，遠較一般人高。
臺中榮民總醫院心臟血管中心主治醫師陳昱瑋說明，肺動脈高壓的病友中，自體免疫疾病引發的續發性肺動脈高壓不算少見，在一些已發展國家甚至可以高達四分之一。主要原因是自體免疫疾病的病友，身體的發炎反應比較強，若發炎反應發生在肺部血管，容易造成血管管壁增厚、管腔狹窄，進而導致肺動脈高壓。
值得注意的是，由於初期症狀不具特異性，許多病患確診肺動脈高壓時，已經是第三期或是第四期，也就是重度到臥床的等級，此時治療效果及預後恢復都會較差，在以前還沒有專門治療肺高壓藥物的年代，確診後有一半的病患存活無法超過三年。不過，現在已經擁有許多專門治療肺高壓的藥物，若能及早發現肺動脈高壓，早期用藥延緩疾病嚴重度，有助避免右心衰竭，降低疾病死亡風險。
線上3分鐘「PK小綠人」 幫助及早發現肺動脈高壓
臺中榮民總醫院心臟血管中心主治醫師賴志泓表示，肺動脈高壓的五大症狀「喘、咳、血、腫、暈」中，「喘」是最容易在日常生活中自我評量的症狀。比起最嚴重的咳血，或是專一性沒那麼高的咳、腫、暈等症狀，病友若在生活中發現行動力不如以往，感受到心肺功能下降就應該提高警覺。
為此，財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟與臺中榮民總醫院合作，共同推出「PK小綠人」線上檢測網頁（www.pah.com.tw），病友只要3分鐘，在家走走路，就能瞭解肺動脈高壓的潛在風險。「PK小綠人」自我檢測法之概念，源自臨床評估肺動脈高壓患者心臟功能的「六分鐘步行測試」。這項檢測是以運動耐力的檢測來反映心臟的功能狀態，有助於偵測肺及心血管功能、神經肌肉運動耐力、心跳等運動生理數值，了解心肺耐力及疾病狀況，並提供臨床治療之依據。
根據文獻報告，一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，交通部設計過馬路小綠人時，則是以更寬鬆的標準每秒0.8至1公尺設置，也就是說一般人照正常步行速度，都可以在時限內通過馬路；但若發現步行能力突然衰退，且會覺得喘吁吁，就需注意心肺功能可能有問題。
肺動脈高壓易致命 5大症狀提高警覺及早就醫
賴志泓醫師表示，自體免疫疾病病友因肺動脈高壓發生機率較高，建議每年抽血檢驗心臟衰竭指數，如有發現「喘」等肺動脈高壓症狀，應再安排心臟超音波檢查。其中尤其是硬皮症引發的肺動脈高壓，盛行率更高達24%-25%，應每年接受心臟超音波檢查。若發現肺動脈壓力高於46毫米汞柱，臨床會再透過心導管手術做最後診斷。
自體免疫疾病病人是續發性肺動脈高壓的高風險族群，黃文男主任提醒，一旦出現「喘、咳、血、腫、暈」五大症狀，應盡早和風免科醫師討論，適時轉介至心臟科做進一步檢查。若確診為肺動脈高壓，也應盡早積極治療。雖然肺動脈高壓無法完全治癒，但只要病友積極且持續治療，有效將肺壓降低，治療生活品質可望和一般人一樣。
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