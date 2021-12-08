吃素進補怎麼吃？營養師推４食材補得更到位！

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吃素好處多，防慢性病、癌症還助減肥！
嫚嫚營養師指出，吃素對人體的好處相當多，從國內外各個研究來看，吃素者與葷食者相比，缺血性心臟病發病率及死亡率約減少25%，癌症發生率約減少8%，高血壓風險減少75%，從第二型糖尿病來看也約減少47~78%，飲食轉變為素食者更是下降了53%，而總膽固醇、LDL也皆有顯著下降的情況，並且也可以控制尿酸、減少痛風發生。
除此之外，吃素對於減重也很有幫助，據統計，素食者與葷食者體重相比，約可相差5公斤，BMI以男性來看可相差約1.9 kg/m2，女性相差約1.54 kg/m2。因此嫚嫚營養師的減重班，若學員遇到停滯期，通常會建議先適度的停止吃脂肪含量較高的紅肉。順帶一題，每週一至兩天適度的吃肉、其他時間吃素的「彈性素食」飲食法，也被專家票選為第一名的最佳減重飲食法，在健康綜合排行中為第二名最佳飲食法，僅次於地中海飲食。
吃素養生觀念不正確，健康問題恐怕更嚴重！
問題１：營養缺乏
不過即便素食對健康有利，也還是得留意營養缺乏及品質不佳的問題。嫚嫚營養師表示，在飲食均衡下，大多數肉類的營養在牛奶、蛋類皆可攝取得到，蛋奶素的素食者較少有營養失衡的情況，前提是營養均衡，全素者則較容易缺乏維生素B12、蛋白質、鐵、鋅等營養的情形。因此素食者較常會有指甲脆裂、貧血、記憶力變差、頭暈等問題，往往經檢查發現並非疾病，而是營養缺乏。要特別注意的是，年長者在生活上也需特別留意頭暈，若發生跌倒等意外，骨折風險相當高。
問題２：品質不佳
素食要吃的健康一定要為「健康素食型態」，否則對身體的危害更高。研究發現，若素食者因認為素食健康、飲食沒有太多選擇等原因，便不忌口的食用油炸、過油的素食，或是大量的吃水果、飲用果汁、精製糖、甜點等，第二型糖尿病的機率一樣可上升達16%，心血管發病機率也比葷食者還來得高，且這些問題也容易形成高三酸甘油脂血症，這些脂肪容易累積於肝臟，長期來下形成脂肪肝，因此也有不少素食者常在健檢時發現有脂肪肝問題。
吃素進補怎麼吃？營養師：準備４食材補得更到位！
進補重點在於補足身體缺乏的營養，了解素食者普遍缺乏的營養後，嫚嫚營養師建議，食材方面可多準備豆腐，以補充蛋白質等營養；雞蛋除了蛋白質，亦有助補充維生素B12；蔬菜來源可多準備紅莧菜、紫菜、紅鳳菜等，以補充植物性鐵質；餐後可以吃維生素C含量較高的水果，如芭樂、奇異果，可提升鐵的吸收率。
除此之外，食材也盡量以原型食物為主，避免加工素食，如素火腿、素雞等，這類高度加工、調味的食品，容易鈉攝取過高，湯頭、醬料也應留意，鈉超標為國人最普遍的營養問題，45歲以上三高問題中，高血壓狀況最嚴重，盛行率高達約60%，不論是素食或葷食者都須留意。而吃得過補、麻辣鍋等口味過重，也可能促進發炎，短期內亦可能看到嘴破、大量長痘。
進補目的在養生，素食者營養日常就要顧！
嫚嫚營養師表示，現代人普遍營養過剩，進補的必要性並不高，可隨節日、季節、習俗等應景的進補，補埔心理，建議最多一周一次即可，而素食者營養缺乏的情況則是從日常便需留意。
日常可透過營養品、營養酵母、植物奶補充維生素B12，並留意豆類的攝取量足夠，如黃豆、紅豆、綠豆等，以確保蛋白質充足。植物性的鐵質來源可從除了前述提到的紅莧菜、紫菜、紅鳳菜等，也可以從花生、南瓜子、紅豆等攝取，至於植物性的鋅來源，則可從堅果攝取，雖然吸收率不如海鮮高，但堅果的營養可謂全面，也是個相當不錯的選擇。養生從日常做起，並適度的進補，更有助於保持身體健康！
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