較預售再降 2 萬元　第四代 Hyundai Tucson L 新台幣 97.9 萬元起正式上市

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為了強調第四代大刀闊斧的革新，這次南陽實業導入了帶來車名新義，於車名後方加入了 L 的稱呼，來呼應原廠設計概念賦予”Lead 前瞻科技”、”Luxury 豪華舒適”、 ”Large 大器車格”三大概念，希望透過更全面的姿態來挑戰國產中大型休旅主戰場。
在外觀部分除了延續 Hyundai 在近年大力主張的 Sensuous Sportiness 概念，整體擺脫過去 Fluidic Sculpture 流體雕塑較為硬朗的歐洲風格，展現 Hyundai 大膽前衛的美學，同時車身尺碼上較上一代又有著不小幅度的增長，長寬高分別為 4,630mm、1,865mm、1,670mm，比起上一代長上 155mm 與寬上 15mm，軸距也長上 85mm 達到 2,755mm，如此空間的劇變尤其對於後座的乘坐空間表現感受最為鮮明。
進入到座艙同樣與外型驚艷，車艙採用品牌新世代的人因數位設計，中控台以大自然飛瀑式為靈感，以簡約水平線條帶出開闊平整化的駕駛視野與介面，並且換上 Tucson 車系首度出現的 10.25 吋數位儀表、10.25 吋多媒體中文介面螢幕、SBW 電子線傳排檔與天橋式鞍座，整體的配備鋪陳相當符合潮流，以使用者角度來說科技感相當濃厚。
安全防護方面，Tucson L 標準配備 SmartSense 主動安全科技，包括 FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人偵測)、LKA 車道偏移輔助系統、LFA 車道維持輔助系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統及 DAW 駕駛疲勞警示系統等都在清單之中，也提供 BCA 盲點偵測暨防撞輔助系統、RCCA 後方來車警示暨防撞輔助系統、SCC 智慧型主動車距維持系統及 HDA 高速公路輔助系統等
1.6 T-GDI 渦輪增壓四缸引擎，其最大馬力180ps / 5,500rpm、最大扭力為 27kg.m /1,500 - 4,500rpm，搭配七速自手排系統，其平均油耗數字介於 15.2~15.7km/L，能源效率達到 1 級的表現。
Hyundai 近年來在車輛設計工程方面不斷革新，第四代 Tucson L 展現相當高度的成熟度，設計上全面進化，放大車格後也有絕佳的空間優勢，眾多的電子科技配備，論動力、空間與配備在同級對手間都是水準上的演出，而在品牌形象持續躍進的過程中，以目前接單數超過一千張的情況下，Tucson L 有望能以實際上的產品力展現成為品牌最熱賣的車款。