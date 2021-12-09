不再德製　全新第二代 Volkswagen Amarok 將在 2022 年正式發表

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第二代 Amarok 雖然與 Ford Ranger 成為雙生車，仍展現 Volkswagen 品牌特質，在外觀造型上將採用 X 設計風格，較第一代車款更具有越野與粗獷感受，車頭配置大面積水箱罩，與 LED 頭燈組相連，車側具備大型外闊式輪拱，車頂配有行李架，車內擁有與 Ranger 相仿的直立式中控台螢幕，但換上 Volkswagen 方向盤及座椅，動力配置上則將提供 V6 柴油引擎。
製造地點方面，第二代 Amarok 將在 Volkswagen 位於阿根廷的 Pacheco 工廠，及 Ford 位於南非的 Silverton 工廠生產，而原有的德國漢諾威工廠將不會再負責生產 Amarok 車系，主要以 T7 廂型車為主。
Amarok 於 2010 年問世，經過約 10 年的發展，在全球市場已售出超過 80 萬輛，如今在邁入第二世代後，與 Ford 合作開發，共享研發與製造等資源，本站將持續追蹤新世代 Ford Ranger 與 Volkswagen Amarok 導入國內的最新消息，敬請留意。
圖為全新一代 Ford Ranger。
第一代 Amarok 在照片中的德國漢諾威工廠製造，同時也在阿根廷 Pacheco 工廠製造。