富利多廂式商車　2022 Fiat Fiorino 於巴西登場

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在外觀方面，全新 2022 Fiorino 的車頭水箱護罩換上品牌全新的廠徽樣式，斗大的 FIAT 字母橫列於中央，頭燈造型也略有不同，引擎蓋則利用線條堆疊立體感受。
進入內裝，中控台換上全新的設計鋪陳，儀錶板也導入 LCD 行車資訊幕，讓駕駛更能掌握車輛狀態，不過原廠並無提供多媒體系統，也無過多的舒適型配備，但車內總計有多達 13 個儲物格，門板也重新設計肘靠位置，空調系統冷房效果精進 18%，整體朝向實用為主。
動力表現部分，採用 1.4 EVO Flex 自然進氣四缸引擎，並且可以添加酒精汽油，使用一般無鉛汽油最大馬力為 84hp、酒精汽油則為 86hp，最大扭力可發揮 120Nm，變速箱則為 5 速手排設計。另外後懸吊也換上與 Fiat Strada 相同的設計，載重量為 650 公斤。
Fiat Fiorino 早年在台灣市場曾由三信商事所進口，當時以中文名稱富利多進軍國內商用車市場，隨著時間推移此車已經相當少見。而現行款的 Fiorino 為 PSA 旗下 Citroën Nemo、Peugeot Bipper 的孿生車款，目前則主攻南美洲市場，因此並未在國內販售。