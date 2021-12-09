新台幣 284 萬元起　二度小改款 Porsche Macan 正式在台亮相

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外觀方面，二度小改款 Macan 換上重新設計的車頭造型，透過黑色與車身同色飾板營造更寬闊的視覺效果，Macan GTS 將前氣壩施以全黑處理，而車側在前後門下方配置刀刃造型飾板，Macan 搭配 19 吋胎圈組，Macan S 為 20 吋，Macan GTS 則為 21 吋，車尾換上重新設計的保險桿下擾流造型，保時捷動態照明系統 (PDLS) 及 Sport Design 車外後視鏡也在配備之列。車色部分，二度小改款 Macan 提供包括金屬木瓜橘 (Papaya Metallic) 及金屬龍膽藍 (Gentian Blue Metallic) 在內的 14 款車色，Macan GTS 可搭配 GTS 運動套件及 蟒蛇綠 (Python Green)。
Macan
Macan S
Macan GTS
Macan
Macan S
Macan GTS
Macan
Macan GTS
Macan 車系自 2014 年推出後，延續 2002 年起 Cayenne 登場以來的氣勢，同樣獲得消費者的歡迎，逐漸成為品牌銷售重要的支柱，全球累積交車超過 60 萬輛，其中有約 80% 為第一次購買 Porsche 的消費者，且女性車主比例亦為該廠全車系中最高，原廠繼 2018 年推出小改款後，如今二度進行小改款，可望鞏固其搶手的氣勢。