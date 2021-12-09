高齡糖尿病患控糖易卡關？智慧醫療增進治療成效與便利性

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考量到血糖波動帶來的併發症風險，醫師以智慧控糖裝置介入後終於找到老太太控糖不佳原因，發現除了飲食不規律，還有胰島素施打劑量錯誤的問題，後續經過飲食衛教與胰島素施打教學，老太太的糖化血色素從10%控制到7%，也沒有再發生低血糖的狀況。
高齡糖尿病患應注意併發症與低血糖 及早使用胰島素穩定控糖
心安診所楊宗衡院長表示，65歲以上高齡糖尿病患者約占總糖尿病人數的5成，這類型患者不僅容易因病識感與對疾病認知不足，而影響就醫與治療順從性；也比年輕族群更容易發生糖尿病併發症與低血糖問題，加上肝腎功能相對較差、經常合併多種慢性病藥物使用，應及早與醫師討論使用胰島素減少併發症風險，避免低血糖副作用的發生。
長輩控糖問題多？錯誤行為恐影響血糖治療成效
楊宗衡院長指出，高齡糖尿病患由於牙口不佳，在飲食種類的選擇上經常受限，部分患者還合併有多種慢性病或是失智症、肌少症等老人病，藥物一多就常發生忘記吃藥的狀況，種種問題都導致高齡糖尿病患者的血糖控制困難。
而對血糖管理相當重要的血糖監測也容易因操作複雜、沒有動力等原因而疏忽，因此影響醫師做藥物調整的評估。此外，部分高齡糖尿病患者在使用胰島素時因為視力退化，無法轉動刻度至正確劑量，也存在用藥及頻率時間不固定或是未輪替施打部位等問題，影響血糖治療效果。
糖尿病治療結合科技 省時省力又安心
今年(2021)適逢胰島素發明100週年，隨著長效型胰島素的問世，患者得以更穩定的控制血糖，臨床上低血糖的發生率也不斷下降，更發展出智慧控糖裝置，增進糖尿病治療的成效與便利性。楊宗衡院長說明，現階段糖尿病治療透過智慧控糖APP搭配有藍芽功能的智慧胰島素注射裝置可協助上傳用藥劑量、施打時間、次數等資料，搭配雲端血糖數值紀錄，醫療團隊可以及時發現患者在使用胰島素所面臨的狀況，更有效地協助血糖控制達標。對於高齡患者而言，緊密的醫病溝通與控糖成效的進步能幫助患者積極面對治療，家屬也可以清楚明瞭患者的血糖控制狀況，更加便利與安心。
疫情改變了人們的生活方式，也觀察到部分糖尿病患者因為擔心感染不敢就醫。楊宗衡院長強調，中斷治療造成的血糖波動會提高糖尿病併發症風險，呼籲患者不要輕易中斷慢性病治療，如有疑慮可以和醫療團隊溝通採用遠距醫療方式看診。也提醒患者平時應落實血糖監控，若服用口服藥物仍無法改善血糖控制狀況時，應與醫師討論，評估是否需要以胰島素及早介入，並透過智慧控糖App與智慧胰島素注射裝置進行更即時、個人化的控糖計畫。
MAT-TW-2101565-1.0-10/2021
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