最佳安全電動車之一 BMW iX 獲得 Euro NCAP 五顆星滿分評價

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根據報告顯示，這次受測的 BMW iX xDrive40 左駕版在 Euro NCAP 碰撞測試的所有測試項目當中都獲得了五顆星。成人乘員保護方面， iX 的評價為 91%，對駕駛員和乘客的膝蓋和骨盆都能夠受到良好的保護，即便是不同身材的成員或者是坐在任何一方的座位，都有相同水平的防護表現。面對兒童乘員保護方面，則繳出 87% 的表現，車輛受到正面偏向撞擊與側面撞擊之下，兩個兒童假人對所有關鍵身體區域的保護都很好。
而在安全輔助系統部分則獲得 81% 的評價，iX 全車座椅都配備了未繫安全帶提醒系統、配有駕駛人注意力警示，車輛偏移車道時也會溫和的修正路線，同時車輛前方攝影機的辨識能力佳，AEB 系統的反應也都相當優秀。行人保護也有 71% 的成績，其中引擎蓋在偵測到撞擊行人時會主動彈起，對於行人頭部與腳步都有完善的保護，不過因為車輛寬度較大，使得行人受到撞擊時骨盆的撞擊力道較大，整體而言 iX 在各個單項成績方面都有全方位的良好表現。
BMW iX 自 2020 年亮相以來，今年已陸續在各個市場發表推出，而國內也於今年 7 月宣布預售價格，首波導入xDrive40 和 xDrive50 兩個車型等級，預計明年開始交車。相信這次 Euro NCAP 的安全評價，對於車商還有消費者，甚至是準車主都對於iX 更具有信心度。