新台幣 79.8 萬元起　第六代小改款 Volkswagen Polo 正式在台上市

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第六代小改款 Polo 於今年 4 月發表，在外觀部分導入新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈，也採用全新保險桿和下氣壩設計，車尾換上兩件式燈組，車色新增金屬星辰紫與金屬冷燻灰選項，編成名稱捨棄過往 Trendline、Comfortline 和 Highline 的命名原則而由白話的名詞取代。
230 TSI Life 車型標準配備 15 吋 Essex 鋁圈、LED 遠近光頭燈、LED 高亮度尾燈、電子冷暖空調、真皮包覆方向盤附換檔撥片、8 吋全邏輯數位化儀錶、6 顆安全氣囊、ACC 主動式固定車距巡航系統 (0~210km/h)、Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助)、PDC 前後停車導引系統、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay) 及 6 只揚聲器。
230 TSI Tech 車型在 230 TSI Life 車型的基礎上，升級 16 吋 Torsby 鋁圈、IQ.LIGHT 智慧燈組、LED Matrix 矩陣式頭燈、LED 尾燈附動態轉向只是、前霧燈 (附角落照明輔助)、Keyless 免鑰匙晶片控制、Air Care 觸控式雙區恆溫空調、顯影式停車導引系統及手機無線充電裝飾。
230 TSI Style 車型在 230 TSI Tech 車型的基礎上，升級 17 吋 Tortosa 鋁圈、Style 造型外觀、10.25 吋全邏輯數位化儀錶、皮質/類麂皮座椅、座椅加熱功能、室內氛圍燈、車側盲點警示系統、後方橫向車流警示系統、自動停車輔助系統及主動乘員防護系統。
230 TSI R-Line 車型在 230 TSI Style 車型的基礎上，升級 17 吋 Bergamo 鋁圈、R-Line 專屬套件 (含 R-Line 專屬外觀及 R-Line 專屬內裝)。
動力配置方面，小改款 Polo 全車系採用代號 230 TSI 的 EA211 1.0 升 TSI 直列 3 缸渦輪增壓引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排及前輪驅動，輸出表現與小改款前同為於 5,500rpm 時可輸出 110ps 最大馬力，於 2,000~3,000rpm 間可輸出 20.4kgm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 10.4 秒完成，極速為 195km/h，經濟部能源局油耗測試達 19.0km/L，較小改款前的 17.7km/L 有所進步。
小改款 Polo 車系受到大量 Volkswagen 最新的品牌科技挹注，結合既有的紮實駕馭本質，確實樹立的同級車間的標竿，即便身為 B-Segment 車款也能享有較大車格車款的享受，更兼具靈活的便利性，然而不低的訂價，勢必考驗市場接受度。