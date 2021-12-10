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Fit 油電、Škoda RS 大軍、全新 Korando 等多款新車現身　經濟部能源局 2021 年 11 月份油耗測

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-10 16:55:40

經濟部能源局今日 12/10 公佈 2021 年 11 月份油耗測試數據，在國產小客車部分，出現全新第四代 Honda Fit e:HEV 油電版本，繳出市區 39.57km/L、非市區 22.69km/L 及綜合 26.9km/L 的平均油耗成績，另外也可見到 Toyota 旗下的 Yaris 與 Sienta 新年式車型，至於國產小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分則無任何車款送測。

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進口小客車方面，11 月可見到近期上市或展開預售的第二代 BMW 2 Series Coupé、第二代 Lexus NX、二度小改款 Porsche Macan 及小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 等車系測試完成，另外也出現即將上市的 SsangYong Korando、Škoda Kodiaq RS、Škoda Octavia RS 甚至是新一代 Fabia 等車款現身，Volkswagen Arteon 將新增 430 TSI 動力選項，而 Audi RS 5 Coupé、BMW X1 sDrive20i 及 Mercedes-Benz GLE 300d 及 Porsche 旗下的 911 / 718 跑車系列則為新年式車型通過測試，

進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，可見到近期上市的小改款 SsangYong Rexton 及小改款 Subaru Forester 通過測試，另外也有台灣賓士導入的新年式 GLE 300d 4MATIC Coupé，加上貿易商引進的 Toyota Sienna LE 前驅車型。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

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