Fit 油電、Škoda RS 大軍、全新 Korando 等多款新車現身　經濟部能源局 2021 年 11 月份油耗測

我是廣告 請繼續往下閱讀
進口小客車方面，11 月可見到近期上市或展開預售的第二代 BMW 2 Series Coupé、第二代 Lexus NX、二度小改款 Porsche Macan 及小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 等車系測試完成，另外也出現即將上市的 SsangYong Korando、Škoda Kodiaq RS、Škoda Octavia RS 甚至是新一代 Fabia 等車款現身，Volkswagen Arteon 將新增 430 TSI 動力選項，而 Audi RS 5 Coupé、BMW X1 sDrive20i 及 Mercedes-Benz GLE 300d 及 Porsche 旗下的 911 / 718 跑車系列則為新年式車型通過測試，
進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，可見到近期上市的小改款 SsangYong Rexton 及小改款 Subaru Forester 通過測試，另外也有台灣賓士導入的新年式 GLE 300d 4MATIC Coupé，加上貿易商引進的 Toyota Sienna LE 前驅車型。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。