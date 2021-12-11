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全台最彎曲的車站，目前因乘客稀少成了無人站。但鐵道迷總愛前往車站旁制高點，拍攝因為最彎鐵道、列車經過時會傾斜一邊而成了「歪頭」景象的畫面。另也可在牡丹老街裡悠遊探險，感受這座幽靜小鎮的古趣與牡丹溪潺潺流水的療癒水聲。
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地址：牡丹車站 新北市雙溪區牡丹路159號
資訊：租車可至牡丹老街前租借Ubike，目前尚為施工階段，最終以新北市府公佈為準
STOP2：兔耳絲烘焙
歷經傳統批發烘焙業的工作後，年輕老闆詹明容選擇回到故鄉牡丹，開設能讓自己與家人吃得安心且健康的「創意熟成厚片吐司」。精選所有原物料並在麵糰發酵、揉麵糰過程中均耐心等待，全程手工製作不假他人之手。出爐一個個創意且好吃的肉鬆、蔥起士等厚片麵包，甚至會有客人不遠千里而來購買。
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地址：新北市雙溪區牡丹路207號
電話：0975-202-030
FB：兔耳絲烘焙
消費：爆漿蔥花50元、皇冠肉鬆45元（可冷凍宅配、7-11與全家均有配合）
STOP3：三貂嶺隧道+三爪子隧道
牡丹車站前牡丹溪旁為0K起點，這座已被塵封30年的隧道終於即將修舊如舊地被打開於世人眼前。設計師吳忠勳保留原始林相的設計，把地面蜿蜒溪流保留，並以不破壞環境方式用鋼筋鋪設地面，讓原始低海拔闊葉林相裡的螢火蟲、蝴蝶、青蛙及蝙蝠都能繼續生活於此。隧道盡頭利用水調節方式而成的水道與鏡面水池，則成了騎完2K後最驚喜的山城鏡面倒影畫面。
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地址：牡丹車站 新北市雙溪區牡丹路159號
資訊：以新北市府公告為準，預定2022年初開始試營運
STOP4：Wo Gwong禾炚
2019年因緣際會來到三貂嶺的香港人阿燊，租下擁有一座被荒煙蔓草掩沒礦工浴池的老屋。他將浴池保留下，在裡頭開起了深山裡的圖書館，只看不賣的書籍都是他費心搜查來的港書。更有看似隨性擺放的陶藝品，是阿燊來台後學會的捏陶藝品，希望旅人悠悠哉哉地看個書、買個陶就是最好的相遇。
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地址：新北市瑞芳區魚寮路110號之5 預約開放
IG：wo.gwong
資訊：敬請預約，且預約後請如實前往
STOP5：雙溪SUP冬日音樂體驗
地址：牡丹溪、平溪交匯在雙溪，直到出海口的那片水域因有著內灣地形，讓這片水域終年平靜無波，連冬天都能進行水上運動。運動生活SportsLife團隊將SUP與音樂、美食結合，在專業教練帶領之下，能在平靜的水面上體驗SUP滑行樂趣，並享受小提琴師的水光音樂會與品嚐水上紅酒的樂趣。
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地址：新北市貢寮區龍門漁港附近（集合點穗龍大橋復興街）
網址：lihi1.com/WkjSH
資訊：雙溪SUP冬日音樂體驗報名請洽運動生活，2人1板每人2,250元、1人1板2,650元，以網站公告為準。
備註：Sup活動因拍攝效果沒穿救生衣，實際活動時均需著救生衣裝備。
這篇文章 新北景點｜兜遊生態並存鋼筋單車道 遊歷靜謐山城慢時光 最早出現於 行遍天下旅遊網