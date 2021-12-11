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南迴基金會三周年　啟動台東縣南迴醫療照護服務計畫

南迴基金會三周年　啟動台東縣南迴醫療照護服務計畫
南迴基金會三周年　啟動台東縣南迴醫療照護服務計畫

健康醫療網

2021-12-11 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】素有「超人醫生」之稱的徐超斌醫師，多年來致力解決台東縣南迴地區偏鄉醫療不足困境，儘管經歷中風、罹癌亦不曾改變他用生命來實踐對鄉親、病患的承諾。為推動南迴醫院而籌備醫療財團法人南迴基金會，今年屆滿三周年於舉辦醫療健康照護服務啟動儀式記者會，與會嘉賓為長年支持者，包含網紅作家寶爺（梁嘉銘）亦曾因中風而尤有切膚之痛，金馬紀錄片導演楊力州、藝人金鐘影后鍾欣凌、戲劇【俗女養成記】導演嚴藝文等嘉賓共襄盛舉，一同見證南迴基金會啟動偏鄉醫療與長照服務。

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老化社會的偏鄉醫療照護

台灣2018年正式邁入老化社會，正面臨人口數負成長、結構老化與家庭照護能力不足等變化。而台東縣南迴地區（大武醫療次區域）60歲以上人口更高達20%以上，且逐漸上升中；其中長照人口需求約1358人，佔四鄉（太麻里、金峰、大武、達仁）人口5.7%。此外，台東每萬人醫師數遠低於全國的20.99位，僅5.41位，2020年國人平均壽命，台東76.5歲也低於全國的81.3歲，為全國最低。

南迴基金會執行長、也是急診專科醫師的徐超斌表示，自己外婆是最後一個「巫醫」，過世前希望外婆能傳治病「神功」給自己，但外婆卻說「醫療的真諦，在感同身受」，歷經了中風、罹患鼻咽癌之後，徐超斌更能親身體驗。

南迴地區以老幼人口為主　獨居老人死亡添遺憾

徐超斌醫師指出，台灣社會的高齡化和少子化現象日益嚴重，這樣的趨勢在本島邊陲的南迴地區更是明顯，2002年返鄉時達仁鄉的4141名人口如今僅剩3千多人，常住人口又以老幼貧弱和獨居老人為主，自從他30歲回鄉行醫之後，部落的長輩們看到他，最常問的一句話是：「你什麼時候再回來？」

「有一位部落的獨居長輩接受我們的照顧，在生命最後三個月，他在家過世時，我去開相驗（死亡）證明書，看他臉上爬滿了螞蟻，我看了很辛酸，但在他生命最後3個月，看他露出了最後的笑容，也很欣慰了。」

▲金鐘影后鍾欣凌（左）、影劇導演嚴藝文（右），連袂出席南迴基金會三周年慶，支持徐超斌醫師（中）與基金會。

病人不只需要醫療　還有長期照顧

徐超斌醫師強調，病人生病之後，需要的不只是醫療，而是持續的長期照顧，於是南迴基金會在今（2021）年8月設置了居家護理所，他也跟著護理人員出診，跟病人做第一線的接觸，希望透過「醫療人員在哪裡，醫療服務就在哪裡」的行動醫療模式，讓病人家的客廳變「診間」，臥房變「病房」，更能符合當地的需要，讓家鄉不再是偏鄉，也實踐他立志學醫後回鄉看診的初衷。

因此，醫療財團法人南迴基金會2018年設立後，由醫療、護理、公衛、管理等跨領域專家學者組成董事會，以結合醫療與長照的永續服務為目標，今年8月已首先駐點大武鄉成立居家護理所，啟動偏鄉醫療照護服務的第一步。

下一步則是設立診所並擔任主責醫師，預計2022年中營運，以定點門診與居家醫療交互並用的方式服務鄉親，以居家醫療與門診並重，藉由居家護理（home care）與在宅醫療（home health care）第一線的社區醫療服務，實踐行動醫院——亦即「hospital at home」的目標。而後逐步增加醫護人力，提升醫療照護量能，搭配長照2.0服務，繼而勾勒出一個嶄新風貌的南迴醫院。 

南迴居家護理所　發揮公益組織功能

醫療財團法人南迴基金會附設居家護理所服務範圍包含太麻里鄉、金峰鄉、以及達仁鄉與大武鄉各村，除提供符合居護所服務項目的個案服務，加入台東市三家醫療院所（東基、馬偕、部東）的居家醫療整合性照護團隊外，更特別針對經濟弱勢者提供醫療服務及急難相關費用補助專案計畫，包含特殊自費醫療衛耗材、輔具、營養品及無障礙設施設備等等，以發揮非營利組織的功能。此外，走入各村文化健康站、老人關懷據點等長照機構，提供衛教、免費生理監測，擔任社區健康照護的諮詢平台。



資料來源：健康醫療網 南迴基金會三周年　啟動台東縣南迴醫療照護服務計畫

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