《30歲處男》町田啓太身分升級　「幸福到不行」

東京電視台聯手日本電子書籍平台「めちゃコミック」，發起全新企劃《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》，由因日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》紅遍台日兩地的町田啓太擔任本企劃評審委員長及日劇男主角，並親自選出想要演出的漫畫作品，將該作品改編拍攝成真人日劇。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-12 09:45:00
本企劃將分為「紀錄片」與「日劇本篇」兩階段播出，紀錄片中可一窺町田啓太作為專業演員投入在漫畫評選的真實模樣，而被改編成日劇的原作漫畫，是如何誕生、又是如何變成真人版日劇，觀眾們可以和町田啓太共同見證，打造出一部娛樂、戲劇兼具的嶄新企劃。
作為企劃成員之一，同時也是主角的町田啓太分享心得：「我總是希望能更深入每一個作品，因此能參與這樣的企劃真的非常開心。我從小就受到漫畫很大的影響，一想到自己說不定會成為漫畫主角，而且還可以親自飾演，我就覺得幸福到不行。參加漫畫比賽的參賽者都有非常厲害的獨創能力，將作品從0變成1的力量，以及想創作出什麼的能量美到令我為之動容。這次獲選的漫畫是我們團隊經過不停煩惱，最後一致決定要拍攝成日劇的作品，絕對會將它拍攝成最有趣的戲劇作品。希望大家都能期待我們這部前所未有的挑戰之作！」
紀錄片《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》與町田啓太全新主演的日劇，都將在2022年1月起於GP+線上影音與日本同步跟播。