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健保署攜手臺大醫院　導入AI開發心臟疾病診斷及預測模式

健保署攜手臺大醫院　導入AI開發心臟疾病診斷及預測模式
健保署攜手臺大醫院　導入AI開發心臟疾病診斷及預測模式

健康醫療網

2021-12-12 08:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】全民健保開辦至今已滿26年，歷年來所累積高價值的巨量就醫資料，是台灣發展大數據分析與醫療人工智慧（AI）的寶庫；衛生福利部中央健康保險署與臺大醫院共同簽署合作備忘錄，臺大醫院將利用健保大數據開發心臟血管疾病診斷及預後AI預測模型，未來雙方將建置全球首個以影像資訊為基礎的心血管風險資料庫，藉由「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，即能瞭解本身是否為心臟病高風險族群。

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心血管鈣化評估工具　縮短判讀時間

健保署自108年6月起開放外界申請健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫，以學研目的為主申請去識別化之電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）影像，進場訓練AI演算法及模型。

其中，臺大醫院王宗道醫師所帶領的Taiwan CVAI團隊亦參與該試辦計畫，並於109年10月發表「開發心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型」，便是結合全民健保CT影像大數據建立國人心血管疾病風險預測模型，為全世界唯一能自動分類及計算胸腔鈣化／脂肪定量AI模型。該團隊今年多次進場調校模型計算鈣化分數，除可縮短醫師與診間判讀影像時間外，更大幅提升影像資料之應用價值。

AI模型結合健保快易通　評估心血管健康狀態

李伯璋署長指出，根據衛生福利部死因統計，心臟病相關死因高居國人第二號殺手，而心血管相關疾病以往需賴血脂及血糖等檢驗示警，甚者需心導管檢查或3D成像斷層掃描來確認病灶，因此難以普及或被忽視，王醫師團隊所鑽研的心血管鈣化評估工具，可用來輔助臨床判斷患者的心臟血管健康狀態，健保署規劃把這個AI模型結合「健保快易通｜健康存摺」APP，讓民眾可在健康存摺疾病專區內掌握自身心血管疾病的風險。

提升人工智慧應用　增進國民健康與福祉

健保署表示，該署在符合相關規範下，未來持續提升人工智慧應用量能與落地應用，並導入外部研究團隊已開發技術，以建置更符合我國民眾需求之疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。



資料來源：健康醫療網 健保署攜手臺大醫院　導入AI開發心臟疾病診斷及預測模式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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