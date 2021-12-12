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健保署自108年6月起開放外界申請健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫，以學研目的為主申請去識別化之電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）影像，進場訓練AI演算法及模型。
其中，臺大醫院王宗道醫師所帶領的Taiwan CVAI團隊亦參與該試辦計畫，並於109年10月發表「開發心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型」，便是結合全民健保CT影像大數據建立國人心血管疾病風險預測模型，為全世界唯一能自動分類及計算胸腔鈣化／脂肪定量AI模型。該團隊今年多次進場調校模型計算鈣化分數，除可縮短醫師與診間判讀影像時間外，更大幅提升影像資料之應用價值。
AI模型結合健保快易通 評估心血管健康狀態
李伯璋署長指出，根據衛生福利部死因統計，心臟病相關死因高居國人第二號殺手，而心血管相關疾病以往需賴血脂及血糖等檢驗示警，甚者需心導管檢查或3D成像斷層掃描來確認病灶，因此難以普及或被忽視，王醫師團隊所鑽研的心血管鈣化評估工具，可用來輔助臨床判斷患者的心臟血管健康狀態，健保署規劃把這個AI模型結合「健保快易通｜健康存摺」APP，讓民眾可在健康存摺疾病專區內掌握自身心血管疾病的風險。
提升人工智慧應用 增進國民健康與福祉
健保署表示，該署在符合相關規範下，未來持續提升人工智慧應用量能與落地應用，並導入外部研究團隊已開發技術，以建置更符合我國民眾需求之疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。
資料來源：健康醫療網 健保署攜手臺大醫院 導入AI開發心臟疾病診斷及預測模式
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