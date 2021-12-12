Citroën C5 Aircross No.005 ---- ADAS 先進駕駛輔助系統使用心得

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C5 Aircross 依循 Citroën 車系的傳統，將 ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能的開關整合於方向機柱左側的撥桿當中，對於習慣 Kuga ST-Line 以方向盤左側按鈕來操控的小七哥及本站團隊而言，初期使用上因位置與按鈕佈局的差異而不習慣，然而在長時間的使用後，發覺 C5 Aircross 的設計可讓左手稍加移動便可操作，算是順手。
啟動 ACC 後，可感受到 C5 Aircross 的加速與減速的平順度相較於 Kuga 更為自然，而 LKA 車道維持輔助系統的輔助力道介於 Corolla Cross 與 Kuga 之間，駕駛扶在方向盤中的雙手，不會因車輛的修正而有拉扯感。除此之外，C4 Aircross 的 ADAS 作動情形在 12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕的顯示也算是精緻。
此套 ACC 還可搭配 SLI 速率掃描辨識系統及 ISA 智慧型速率調整功能，透過持續掃描路標的方式，將系統偵測到該路段的最高速限顯示於儀錶板當中，但不會如 Kuga 般直接調整巡航速度，而是讓駕駛可自主決定是否按下撥桿中的 MEM 按鈕來套用限速設定。
然而 C5 Aircross 所搭載的 BSM 盲點偵測警示系統，在實際道路行駛時，不會隨時將位於盲區的車輛以燈號警示，根據觀察此車會在後方來車以較高車速靠近，產生一定的速度差時，才會閃爍燈號提醒，不像 Corolla Cross 或 Kuga 般可隨時掌握，因此對於較擁擠混亂的國內都會路況來說稍嫌不便，必須恪遵轉頭確認來車的原則，才能確保變換車道的安全性。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，均在台北市市區進行通勤、公務往返與代步等用途，累積行駛約 401.6 公里再添加 42.87 公升的 95 Plus 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 9.368km/L。