國人搶買高股息商品　市場規模暴增600餘億

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高股息ETF 商品趨多樣
據統計，目前台股中明確用「高股息」、「高息」命名、能讓股民一眼就能分辨出是台股配息型ETF的共有5檔，今年以來規模大增逾600億元，創下單年度最大規模成長的紀錄。
截至12月3日為止，光是這5檔ETF市場規模已近1600億元，投資人願意埋單，造就投信繼續切入這塊龐大市場。2020年群益投信一度申請台灣ESG永續高息精選30指數認可，今年又有富邦投信將成立富邦特選高股息30（00900），據聞，國內一家大型投信明年也將發行新型高股息ETF。
但是，在ETF指數編製方式推陳出新下，投資人絕對不能看到「高股息」就盲目買進，因為非常有可能買到不符合自我投資屬性的商品。
一位投信高層認為，近年發行的高股息ETF，除了「股息」外，連「資本利得」都企圖兼具，但有投資經驗的人都知道，賺股息和賺資本利得，是兩種截然不同的投資邏輯，很難在同一個基金池中一舉兩得。
所以，多位資深投信經理人都建議，想買入高股息ETF的投資人，仍應回歸「領息」的本質，抓住最重要的3大核心，分別是搞懂商品設計特色、是否有穩定殖利率、是否能順利填息。
像是元老級的元大高股息的商品特色，是「預測明年殖利率高」的個股，國泰永續高股息找的是「歷史殖利率高且穩定」的個股，元大台灣高息低波、復華FH富時高息低波則再加入降低波動的智能投資（smart beta）因子。
近期將發行的富邦特選高股息30，則是為了追求比現今市場商品更高的股息，每年將會有3次大幅度換股，以搭上不同時期的除息潮；但富邦投信也不諱言，3次的換股調整分別會創造7成以上的周轉率，導致每年將直接產生1%左右的高交易成本，手法創新，卻也直接挑戰市場上對高股息ETF的既定印象。
也就是說，高股息ETF已經演進出截然不同的操作邏輯，從傳統的相對穩定、周轉率較低；到如今運用積極選股的策略，所需承擔的波動度與費用可能也會相對較高，各有優缺點的情況下，投資人必須視自我投資屬性審慎選擇。
3次大換股 增添交易成本
而能提供「穩定殖利率」，就能提供投資人「穩定現金流」，是多位投信業者認為高股息ETF必備的選項。觀察目前市場上存續4年以上的4檔高股息ETF，年均殖利率都有4%以上，堪稱穩定，國泰永續高股息僅成立1年，樣本數仍不多，但將今年4次季配息加總，年均殖利率有5%以上。
高股息ETF愈來愈流行加入「平準金機制」，也可成為投資人未來區別商品的新重點。簡單說，這種機制能讓一檔基金不會因為規模膨脹過快，進而稀釋每一受益權單位配發的股息。像是去年國泰永續高股息就是因此僅發出每受益權單位0.05元股利，創下高股息ETF新低，在業界造成不小的話題，如今，FH富時高息低波、國泰永續高股息都開始加入平準金的概念，確保商品能夠提供穩定的股利配發。
最後則是必須能穩健填息，才不會有左手換右手的疑慮。近年台股長線大多頭，5檔高股息ETF除息後都能順利完成填息，只不過花費的時間有長有短，填息穩定度各有不同，投資人必須審視自我承受貼息的最大天數，才不會有賺了股息、賠了價差的感受。