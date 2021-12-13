雙車型、170 萬元起　BMW 2 Series Active Tourer 正式在台預售

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從外觀上來看，全新 BMW 2 Series Active Tourer 的外觀保持相當熟悉的輪廓，不過細部造型悉數重新設計，在車頭導入相當醒目的 BMW 雙腎型水箱罩，且造型更為纖細的 LED 頭燈為全車系標準配備，並含有彎道照明輔助、無眩光矩陣式遠光燈、高速公路多光束模式等功能。 與前代車型相比， A 柱更為流線，側窗造型更加修長，同時門把手也與車身齊平，纖細的 C 柱亦強化了動感的特質。來到車尾，尾門採用多層次的平行線條堆砌出寬闊的視覺感，LED 尾燈組也加入 L 形導光條，整體視覺感受相當飽滿。此外，排氣尾管全數隱藏於下方，在任何車型上都看不見。
來到車內，大刀闊斧鋪陳令人耳目一新，加入許多來自 BMW iX 的設計概念，導入相當纖薄的曲面式 10.25 吋、10.7 吋雙螢幕設計，採用 iDrive 8.0 最新介面，同時中央鞍座也採用懸浮設計，並將排檔座整合其中，大量減少傳統物理按鍵。扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架和全新設計的智慧手機插槽，在此處的駕駛或前排乘客可以清楚看到手機螢幕，並且可以透過無線充電板進行充電。
與前代車型相比，全新 BMW 2 Series Active Tourer 的五個座位皆重新設計，提供更優異的長途乘坐舒適度，新開發的多向調整座椅也能選配 Sensatec 穿孔皮革或 Vernasca 皮革座椅。空間機能方面，後座依舊有 40:20:40 比例傾倒，後行李廂空間則有 406~1,405 公升的表現。
安全防護方面自然配備了最新的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助與 360 度環景輔助攝影等，並首度新增 AR 擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面。
動力配置部分，BMW 2 Series Active Tourer 系列的 220i 採用的是直列三缸汽油引擎，並具備 48V 輕油電技術，搭配 Steptronic 七速雙離合器自手排變速箱，擁有 156 匹與 240 牛頓米的最大動力輸出。
F45 2 Series Active Tourer 自 2014 年推出以來僅在 2018 年經歷一次改款，而汎德汽車也在今年 3 月於產品末期進行最後一次改款更新，以實惠的價格成為國內消費者入主豪華品牌的選項之一。此次新世代車款導入速度之快，可以見得 2 Series Active Tourer 大規模改款車型雖然出現時機較對手晚，但以其搭載的配備來判斷，仍有足夠的吸引力來滿足銷售族群。