美規 2022 年式 Toyota Prius Prime 登場

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美規 2022 年式 Prius Prime 在外觀部分並無更動，LE 車型配置 LED 尾燈、15 吋鋁合金輪圈及駕駛座車門 Smart Key 系統，XLE 升級四眼式 LED 頭燈及 LED 日行燈，Limited 再升級整合式前霧燈。車色部分，美規 2022 年式 Prius Prime 提供 Classic Silver Metallic (金屬銀色)、Magnetic Gray Metallic (金屬灰色)、Midnight Black Metallic (金屬黑色)、Titanium Glow (鈦灰色)、Blue Magnetism (藍色)、Supersonic Red (紅色) 及 Wind Chill Pearl (珍珠白色)。
內裝配備方面，LE 配置 7 吋中控台多媒體螢幕、中置式儀錶、6 支揚聲器及 SofTex 座椅，XLE 升級 11.6 吋直立式多媒體螢幕、Qi 手機無線充電座及雙前座電熱椅，Limited 升級全彩抬頭顯示器、電子防眩車內後視鏡、HomeLink 遙控器整合系統、行李廂蓋快速收折帳板及 IPA 自動停車輔助系統等。
動力配置方面，美規 2022 年式 Prius Prime 採用最大馬力 98ps、峰值扭力 14.5kg-m 的 2ZR-FXE 1.8 升 Atkinson 循環汽油引擎搭配 Hybrid Synergy Drive 油電複合動力系統，透過 PCU 動力控制模組分配輸出值，提供 121hp 綜效最大馬力，變速方式為 E-CVT 電子控制無段變速。
國內市場方面，Toyota 總代理和泰汽車今年 7/12 推出 Prius PHV 尊爵車型，建議售價新台幣 114.9 萬元起，原有的 Prius PHV 單一編成改稱為旗艦型，建議售價維持新台幣 125.9 萬元。