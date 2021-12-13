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特企／第13屆海協論壇　朱立倫：堅定擴大交流合作立場

▲台灣資深媒體人黃智賢。（圖／洪友哲提供）
▲台灣資深媒體人黃智賢。（圖／洪友哲提供）

本報訊

2021-12-13 16:26:21｜2021-12-13 17:21:33

第十三屆海峽論壇於12月11日在廈門盛大開幕，此次論壇由國民黨主席朱立倫以視頻致詞，新黨主席吳成典出席論壇揭幕，金門立法委員陳玉珍、媽祖聯誼會會長鄭銘坤、國民黨中常委游顥等人也以視頻方式表達祝賀之意，中國方面則由中國政協主席汪洋率團出席。

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朱立倫在發言中表示：當前兩岸關係的發展而言，海峽論壇對穩定兩岸關係的責任意義重大，我們會秉持中國國民黨黨章規範與兩岸交流多年來累積的基礎以民眾福祉為己任，繼續推動兩岸和平發展。在當前疫情肆虐之下，對長期往來兩岸的同胞朋友是很辛苦的，國民黨也會秉持初衷妥善照顧在台的陸配與陸生，也要為在中國大陸工作生活的台灣同胞爭取應有的權益和保障，也希望兩岸在原有交流基礎上，後續對環保碳排放，氣候變遷，新冠肺炎防疫與後疫情經濟發展有兩岸可以共同合作的目標。新黨黨主席吳成典則表示：新黨不畏艱難險阻與防疫隔離依然組團參加，就是為了表達新黨主張兩岸和平統一，支持兩岸擴大交流合作的堅定立場。

中國大陸政協主席汪洋在論壇上表示，對兩岸統一的歷史使命有必勝的信心，堅決反對台獨，在堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，會是我們在推動兩岸關係和平發展，融合發展的堅定立場，而中國市場充滿希望充滿夢想，未來福建發展的機遇無限，閩台融合發展的潛力無限，希望與廣大台胞共同分享，一起打拼、一起努力。中國大陸將持續深化閩台經貿，完善產業合作機制，積極打包兩岸共同市場，我們把台灣同胞當自家人，歡迎回家走一走看一看，且支持台灣同胞到福建創業發展與就業生活，除了享有同等待遇外，我們將加大力度給予優惠政策，也會提供更多的便利，將福建打造成台胞的第二生活圈。

論壇中資深媒體人黃智賢對近日兩岸關係與中國各部會領導人發表對台緊張談話內容後表示：最近民進黨的種種台獨操作讓我深深感受到兩岸的緊張程度大甚以往，這種氛圍已經從中國大陸中央渲染到了基層百姓，但蔡政府卻如鐵達尼號撞冰山那樣的一意孤行，明知不可為而為，我也一直努力避免這樣的事情發生，但台灣人越是縱容台獨，越是被台獨綁架，這反而會傷盡了中國同胞的心，大家最近看到中國種種對台的行為就是已經開始對台灣心灰意冷的表現，因為台獨與美國的勾結已經欺壓到中國大陸身上，當兩岸距離拉遠之後，2300萬的台灣人將要面對全世界中國人的敵視，一旦走到符合中國大陸反分裂國家法的那一天就會沒有回頭路了，那時誰都無法扭轉這歷史的洪流。

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