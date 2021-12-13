特企／第13屆海協論壇　朱立倫：堅定擴大交流合作立場

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中國大陸政協主席汪洋在論壇上表示，對兩岸統一的歷史使命有必勝的信心，堅決反對台獨，在堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，會是我們在推動兩岸關係和平發展，融合發展的堅定立場，而中國市場充滿希望充滿夢想，未來福建發展的機遇無限，閩台融合發展的潛力無限，希望與廣大台胞共同分享，一起打拼、一起努力。中國大陸將持續深化閩台經貿，完善產業合作機制，積極打包兩岸共同市場，我們把台灣同胞當自家人，歡迎回家走一走看一看，且支持台灣同胞到福建創業發展與就業生活，除了享有同等待遇外，我們將加大力度給予優惠政策，也會提供更多的便利，將福建打造成台胞的第二生活圈。
論壇中資深媒體人黃智賢對近日兩岸關係與中國各部會領導人發表對台緊張談話內容後表示：最近民進黨的種種台獨操作讓我深深感受到兩岸的緊張程度大甚以往，這種氛圍已經從中國大陸中央渲染到了基層百姓，但蔡政府卻如鐵達尼號撞冰山那樣的一意孤行，明知不可為而為，我也一直努力避免這樣的事情發生，但台灣人越是縱容台獨，越是被台獨綁架，這反而會傷盡了中國同胞的心，大家最近看到中國種種對台的行為就是已經開始對台灣心灰意冷的表現，因為台獨與美國的勾結已經欺壓到中國大陸身上，當兩岸距離拉遠之後，2300萬的台灣人將要面對全世界中國人的敵視，一旦走到符合中國大陸反分裂國家法的那一天就會沒有回頭路了，那時誰都無法扭轉這歷史的洪流。