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研究顯示，氣喘與過敏性鼻炎為全球上、下呼吸道最常見的慢性發炎性疾病，可能影響任何的年齡層，而吸菸是氣喘的重要危險因子之一，且會影響氣喘發作的嚴重度，另外，吸菸也會影響過敏性鼻炎的症狀控制和慢性鼻炎的發展。
世界衛生組織(WHO)列舉「戒菸有超過百個理由」中提到，吸菸是罹患肺癌的主因，相較於非吸菸者，吸菸者罹患肺癌的風險高達22倍，亦導致全球有超過2/3的肺癌死亡；而且每五個吸菸者中就有一位罹患慢性阻塞性肺部疾病。尤其從兒童或青少年時期就開始吸菸者，會直接影響肺部發展，而吸菸所導致的成人氣喘會造成行動限制、障礙及急性氣喘發作的風險。
越早戒菸身體好 多元管道助戒菸
世界衛生組織（WHO）也在文章中提到戒菸立即性效益是停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，血液循環與肺部功能均會增加；停止吸菸1到9個月，咳嗽跟急促呼吸情形症狀會顯著獲得改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣；停止吸菸10年，肺癌死亡風險較吸菸者降低50%；停止吸菸15年，罹患冠狀動脈心臟病風險無異於非吸菸者。
國民健康署建議，利用免付費戒菸專線0800-636363，亦可使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢。目前全國約3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供一對一戒菸服務，都能幫助吸菸者早日脫離菸癮，找回健康。
資料來源：健康醫療網 八成吸菸者20歲前首接觸 WHO揭「戒菸立即性效益」
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