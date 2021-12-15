關鍵人物莊嘉明談電動車大廠的人與事

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是一個值得台灣電動車產業注意的新聞，因為Lucid和特斯拉不但系出同源，而且都和台灣有深厚的淵源。過去多年Lucid都在台灣研發電池相關技術，至今在台北內湖仍有研發基地。近日，獨家採訪曾參與Lucid創立過程、現任創奕能源技術長的莊嘉明，揭露過去18年特斯拉、Lucid和台灣之間的綿密關係。
矽谷創業家 4家拚到上市
莊嘉明是台北人，建中沒讀完，就跑到美國康乃爾大學念電機工程，採訪當中偶爾還會跳出幾句台語。他是標準的矽谷創業家，職業生涯當中，已經4次成功將公司從零開始做到上市，「第5次，會發生在台灣。」採訪時，他笑著說。
故事要從1981年的慧智（WYSE）公司說起。慧智公司由香港人謝家鵬（Bernard Tse、Lucid創辦人）創立，是一家做終端機的公司，擅長工程技術創新，跟台灣企業有很密切的合作關係。「我們那時在HP（惠普）要300元才能做出來的鍵盤，慧智50元就做出來，我看到這一點，心想不能再待在HP這個溫室裡，就跳到慧智去了。」莊嘉明補充說，「謝家鵬的太太楊雯君是台灣人。」
1980年代，正是矽谷創業創新精神的高峰，慧智從創立到那斯達克掛牌，只花了3年半。莊嘉明就在那裡，認識了後來特斯拉最早期的創辦人馬汀．艾伯哈德（Martin Eberhard），結成一輩子的好友。本刊也寫信向謝家鵬本人求證，他證實莊嘉明不但曾在慧智與他共事，也是後來他創立的車用電池公司Altieva大中華區營運負責人。
1988年，馬汀跟謝家鵬說，有繪圖能力的終端機將大有可為，但謝家鵬認為時間還太早。於是，馬汀就跳出去成立NCD（Networking Computing Devices），把莊嘉明挖去當經理，「NCD從創立到那斯達克上市， 只花了4年。」
「馬汀是一個很狂的工程師，他們真的有改變世界的企圖心。」莊嘉明回憶，NCD公司上市之後，馬汀再創立了一家電子閱讀器公司，「現在的電子閱讀器裡面，有很多的重要專利都是他的」；同一段時間，莊嘉明則回台灣參與創立彩富電子，就在這段時間，馬汀結束了電子閱讀器事業，創立特斯拉。
做終端機的工程師為何能做出電動車？莊嘉明透露：「最早期的特斯拉馬達技術，是買來的。」當時洛杉磯有一家華人創立的馬達公司，和GM（通用）合作發展電動車，「車子能動，但馬達仍有致命的問題，叫這家公司改，他們改不了，馬汀就自己研發。他成功了。」
但做電動車是燒錢的生意，馬汀因此回頭找上謝家鵬投資，謝家鵬因此成為特斯拉最早期的董事，也把慧智的團隊帶進去。當時，謝家鵬認為電動車的電池技術最有價值，他想要仿照PC的發展模式，做出先進的電池技術，賣給所有人。
遇上瘋狂工程師切入電動車
這一群原本做電腦的頂尖工程師，竟自己一路解決馬達、電池系統的問題。「當時哪裡有什麼車用電池。」莊嘉明說，通用汽車研發的電動車，還在用笨重的鉛酸電池，而這群大膽的工程師，已把腦筋動到筆記型電腦的電池上，這種電池重量輕，但也容易爆炸。
「謝家鵬就自己做實驗，看兩個電池要相隔多遠，一顆電池爆炸才不會引發連鎖反應。」莊嘉明回憶，現在很多電動車的重要專利，都是慧智的老班底發明的。在謝家鵬領導下，他們還發展出將電池浸在特殊膠水的技術，只要一爆炸，膠水就會瞬間吸收熱能，到現在它還是許多電動車常用的技術。
莊嘉明還透露，他們把半導體封裝用的打線技術用在電池上，每個電池以極細的接腳供應電源，「作用就像是保險絲」，只要一顆電池突然釋出大量電力，保險絲就會燒斷，不會影響其他電池。「特斯拉第一輛Roadster，從來沒有爆炸過。」莊嘉明說，在謝家鵬團隊的設計下，從無到有設計出整個系統，雖然用的是危險的鋰電池，卻能做到被撞也不爆炸。
值得注意的是，因為謝家鵬早從慧智做終端機時代，就和台灣供應鏈有密切的合作，因此特斯拉最早的製造中心，才會設在台灣的林口。
但是，發展電動車需要的資金太過龐大，後來馬斯克以投資者的身分入主特斯拉，就與謝家鵬的團隊出現路線之爭。「馬斯克認為，特斯拉的電池技術不能外賣，只能自家用；謝家鵬卻認為，應該用開放的商業模式，讓全世界的人都能使用。」特斯拉成立4年後，雙方拆夥，2007年謝家鵬成立Atieva公司，發展車用電池技術，這家公司就是Lucid的前身。
Atieva成立1年後，2008年莊嘉明就加入公司，負責中國和台灣的營運發展。不過，Atieva成立初期卻吃足了苦頭。莊嘉明解釋，首先有競業條款的限制，「特斯拉做乘用車，我們就做巴士；他們用三元電池，我們就用鋰鐵電池；他們用18650電池，我們就從方形電池開始。」
中國不可靠 把研發放台灣
再者，Atieva更陷入中國電池產業的「騙補」陷阱。莊嘉明回憶，Atieva發展的電池技術可以大幅增加電池的使用壽命，但是當時中國的規定是，只要電動車賣出去，能用3年就能拿到補貼；當時補貼是看車身號碼，因此許多公司甚至將「賣出」的電動車零件拆下來，換個車殼再申請補貼。在這種狀況下，根本沒有人在乎電池耐不耐用，效率高不高。
不過，Atieva還是逐漸建立起在台灣的研發基地。莊嘉明回憶，當時的分工是電池的雲端控制系統由美國負責，電池的設計由台灣做，製造則交給中國。「我把研發放在台灣，因為所有人都知道，研發不能放在大陸。」這個團隊後來也變成Lucid在台灣的辦公室。
在中國扭曲的補貼制度下，光靠賣電池的商業模式不可行，加上競業條款限制失效，2012年起，Atieva開始轉做乘用車，跟特斯拉正面競爭。最初是北京汽車表示有意願投資，要Atieva跟特斯拉一樣做車。當時特斯拉正在崛起，北汽開出的條件是，Atieva要在2年內複製特斯拉的Model S，「謝家鵬原本一直是Atieva的董事長，為了這個條件，他因此離開公司。」
「北汽投資後，就在Atieva美國公司旁邊設辦公室，開始挖人。」看到中國汽車公司的劣行，Atieva董事會後來找到阿拉伯主權基金投資，才免於落入中資掌控的命運，後來就改名為Lucid。
Lucid供應鏈 向台廠招手
Atieva原本做的是電池，為什麼有能力造車跟特斯拉競爭？而且，Lucid推出的頂級車型，不但續航力高達520英里（837公里），比特斯拉遠，內部空間也比特斯拉寬敞，後座空間甚至可以讓乘客躺平。
對此，莊嘉明指出：「因為馬斯克跟川普一樣，常常跟員工吵架！」這些特斯拉訓練出來的人才，經常前一天被馬斯克請走，第二天就來Lucid報到；就像現任Lucid的執行長羅林森（Peter Rawlinson），原本是特斯拉Model S的首席工程師。
莊嘉明幾年前因健康因素自Atieva退休，當初的慧智團隊也逐步淡出Lucid，但Lucid目前仍在內湖設有辦公室，並從台灣採購電動車零組件。莊嘉明後來又在創奕能源董事長黃振聲邀請下，把當初自Altieva離職的技術高手，再組成團隊，聘到桃園為創奕能源開發電動巴士。
莊嘉明現在仍持有大量Lucid的股票。他笑說，今年Lucid交車數只有520輛，只是為了凸顯他們的續航力可達520英里；明年開始，「Lucid產能就會拉到20000輛，台灣想打入供應鏈，再晚就來不及了」。Lucid的目標是要成為豪華電動車的第一品牌，未來台灣供應鏈能不能靠著Lucid在台灣留下的機會，在全球電動車市場大放光芒，再次連結矽谷的創新能量，將是令人期待的2部曲。