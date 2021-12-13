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視力模糊、兩眼視覺不同　當心「視神經病變」前兆

視力模糊、兩眼視覺不同　當心「視神經病變」前兆
視力模糊、兩眼視覺不同　當心「視神經病變」前兆

健康醫療網

2021-12-13 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】75歲患有慢性鼻竇炎的張奶奶，左眼先天性弱視，長年來皆倚靠右眼生活，而右眼曾接受白內障手術，視力僅有0.5。日前張奶奶午覺醒來，發現右眼視力模糊，嚴重到無法看清家中擺設，檢查發現張奶奶右眼視力僅存0.05，辨色力異常、視野缺損，且瞳孔放大無法正常收縮，緊急為她安排腦部視神經的核磁共振檢查，發現右側副鼻竇有一顆三公分的黏液囊腫，壓迫到視神經，導致視神經病變。

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典型視神經病變  須及時專業治療

當視神經從眼球最末端進入腦部前，因外傷或疾病出現視力下降、辨色力異常、對光反射遲緩等症狀時，即稱為「視神經病變」。台北慈濟醫院眼科部詹立瑋醫師指出，典型的視神經病變好發於平均年齡32歲的女性，多與自體免疫疾病、多發性硬化症有關連性；至於55歲以上的患者，則屬非典型的視神經病變，可能發生原因包括缺血性、發炎性、壓迫性、外傷性、營養素缺乏，或是暴露到毒性物質等，其中最常見的原因為血管阻塞所引起缺血性視神經病變。

視神經出現病變  不處理恐失明

腫瘤壓迫的視神經病變，若未及時治療將引起視神經纖維受損，造成不可逆的視力缺損。詹立瑋醫師說明，視神經病變可能是漸進式變化，且病變時間可長達數月之久，導致患者不易察覺視力缺損，更可能錯過有效治療期；而當視神經病變時間越久，可能造成神經纖維損傷及不可逆的視力損害，嚴重恐演變成失明。

兩眼視力有差異　應盡早就醫治療

詹立瑋醫師提醒，若發現視力異常，可以用手遮著單眼來對比用兩眼觀看物品，檢測兩者視力有無差別，當察覺單眼視線模糊不清時，應盡早至眼科門診接受進一步的檢查與診斷，以免延誤治療。



資料來源：健康醫療網 視力模糊、兩眼視覺不同　當心「視神經病變」前兆

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