我是廣告 請繼續往下閱讀
當視神經從眼球最末端進入腦部前，因外傷或疾病出現視力下降、辨色力異常、對光反射遲緩等症狀時，即稱為「視神經病變」。台北慈濟醫院眼科部詹立瑋醫師指出，典型的視神經病變好發於平均年齡32歲的女性，多與自體免疫疾病、多發性硬化症有關連性；至於55歲以上的患者，則屬非典型的視神經病變，可能發生原因包括缺血性、發炎性、壓迫性、外傷性、營養素缺乏，或是暴露到毒性物質等，其中最常見的原因為血管阻塞所引起缺血性視神經病變。
視神經出現病變 不處理恐失明
腫瘤壓迫的視神經病變，若未及時治療將引起視神經纖維受損，造成不可逆的視力缺損。詹立瑋醫師說明，視神經病變可能是漸進式變化，且病變時間可長達數月之久，導致患者不易察覺視力缺損，更可能錯過有效治療期；而當視神經病變時間越久，可能造成神經纖維損傷及不可逆的視力損害，嚴重恐演變成失明。
兩眼視力有差異 應盡早就醫治療
詹立瑋醫師提醒，若發現視力異常，可以用手遮著單眼來對比用兩眼觀看物品，檢測兩者視力有無差別，當察覺單眼視線模糊不清時，應盡早至眼科門診接受進一步的檢查與診斷，以免延誤治療。
資料來源：健康醫療網 視力模糊、兩眼視覺不同 當心「視神經病變」前兆
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊