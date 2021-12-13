早期肺癌能以手術切除治癒？輔助口服化療降低復發風險、提升存活！

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早期肺癌不是手術切除就好？輔助治療也是關鍵
肺癌令人聞之色變，但若能早期發現、加上手術後的輔助治療、以及定期追蹤，讓患者有機會跟難纏的肺癌共存。「我自己的父親就是相關的病患」，林口長庚紀念醫院肺腫瘤及內視鏡科主治醫師郭志熙醫師說，雖然父親追蹤第六年復發，幸好治療後狀況良好。他提醒，早期肺癌中屬於一期（B）到二期，若能在術後搭配輔助治療，可以大幅降低復發風險、提升五年存活率。
近年隨著國人對肺癌的風險意識提升，加上低劑量胸部電腦斷層推廣，越來越多人在早期發現肺癌。郭志熙醫師表示，肺癌一旦進展至晚期較難完全治癒，五年存活率只有3成左右，甚至可能更低。
相較之下，早期肺癌若能透過手術切除，五年存活率高達5至6成以上。他進一步說明，早期肺癌中，腫瘤病理分期屬於零期或是一期（A）等，手術後大多不須接受術後輔助治療，但是約10%患者屬於一期（B）到二期，若能在術後搭配輔助治療，可以大幅降低復發風險、提升五年存活率。
化療擔心副作用？口服劑型風險低
化療是術後輔助治療重要策略之一，隨著醫療不斷進步，化療的副作用已改善許多，包含掉髮、噁心嘔吐等，尤其是口服劑型能讓患者適應良好、大幅降低副作用，對於年紀大、身體狀況不佳之患者，可提高治療順從性，不須頻繁來往醫院，女性患者不必過於擔心掉髮問題。此外，本身有其他共病，例如長期抽菸罹患慢性阻塞性肺病，接受針劑化療對身體負擔較大，這時口服化療就是非常好的替代方案！目前輔助治療有健保給付，重要的是與主治醫師討論合適治療策略。
術後務必定期追蹤！避免腫瘤復發、轉移
郭志熙醫師分享，他的父親是肺癌第二期，透過手術根除後，定期追蹤長達五年，但在第六年時，發現有口齒不清狀況，就醫後才發現是發生腦部轉移，再次手術後配合口服標靶藥物治療，到目前狀態都非常良好，從診斷至今已過了十多年，因此，早期發現早期治療，有機會與肺癌和平共存，甚至根除它。最後，郭志熙醫師提醒，不管屬於哪一期別，肺癌在術後前兩年務必定期回診追蹤，一旦出現骨頭疼痛、持續性腰痛、咳嗽等症狀務必立即就醫，觀察腫瘤是否有復發甚至轉移風險。
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