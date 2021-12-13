Omicron高傳染、低重症，第三劑要打嗎？打哪支？專家２點參考！

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Omicron高傳染、低重症 可望回歸正常生活？
招名威教授指出，這次Omicron病毒變異的最主要的關鍵在於Ｓ刺突蛋白增加，這個有如可抓住人體細胞的觸手，增加了約2~3倍之多，傳播能力也因此增加了4~5倍。不過觸手雖然增加，但重症率、死亡率卻大幅下降，因此以現有資訊來看，各界專家大多認為病毒正朝著流感化的方向發展。而此情況以病毒學來看也是個常態，像新冠病毒這種殺傷力強的病毒，在一開始疫情往往是最為慘重的，但病毒為了生存，會漸漸演化成宿主不易死亡的病毒，如流感一般，是個合理的趨勢，輕症的Omicron病毒確實是有可能取代重症居多的Delta病毒。
不過招名威教授也表示，若因為Omicron擴散就認為可以回歸到3年前正常的生活，恐怕還言之過早，Omicron病毒雖然持續擴散中，但案例還不多，還有很多資訊還尚待確認及佐證，民眾雖不必恐慌，但還是不可大意，應持續做好日常防疫，並且若開放第三劑疫苗施打，一樣建議能打則打，盡早接種。
Omicron重症率低，第三劑要打嗎？專家：要！
招名威教授表示，會建議盡早接種第三劑，除了主要如前述所提，即便Omicron有逐漸流感化的趨勢，但由於還有很多不確定因素，也包括了新冠疫苗的保護力也會隨著時間逐漸流逝，且另一方面，接種第三劑疫苗也不單只是防範Omicron病毒，也包括現在殺傷力較強的主流病毒Delta，目前亞洲還是以Delta為主，台灣雖然防疫有成，但凡事還是料敵從寬，在疫情真正結束前謹慎一些總是好的，以利若不幸發生不可預期的突發狀況，個人也都已經做好萬全準備。
第三劑疫苗打哪支？專家２觀點建議混打！
至於第三劑該打什麼疫苗才好，這也是近日民眾熱切討論的議題，對此招名威教授表示，不論是先前兩劑打的是AZ、莫德納、BNT、高端，在經過醫師討論及評估過確認無虞後，會建議加強針以混打的方式進行為佳。就各界專家研究來看，混打具有提升抗體的優勢。以第二劑AZ和高端來說，有混打試驗研究發現，施打「AZ+高端」者，10天後中和抗體效價顯著升高，約為「AZ+AZ」的2.8倍，28天後依然顯著卓越，約為2.12倍。
另一方面，以現有疫苗來看，多數疫苗幾乎都有民眾所擔心的不良反應或有所疑慮，混打疫苗除了有助提高抗體，也有助於幫忙分散可能的風險。而當然，若擔心混打其他疫苗的不良反應，想施打原本的疫苗也很好，有什麼樣的疫苗就先施打是最好的，及早備好保護力，做好萬全準備，更有助後疫情時代保護健康安全。
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