NOW早報／鄧佳華女優逃跑挨轟！他曝「AV簽約內幕」打臉

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游否希先是提出多個疑問，包括演員合約是否履行、違約金賠償等問題，圤智雨表示通常女優和片商簽約只是一個「君子條款」，因為就算女優突然辭演，法律也沒有一條規定可以強迫對方，必須跟誰發生性關係，所以其實業界很多女優都沒有簽約：「就算你簽了演員約，她說不來就是可以不來，大家都知道簽約沒有用。」坦言會當女優的人，本身精神狀況、家庭背景，各方面的條件都不是很穩定。而這次孟若羽辭演，圤智雨表示對方態度算是負責：「她有和經紀人一起找替代女優，對方也是女優經紀的朋友。」
另外，關於炒作一事，游否希疑似以了解AV界背後簽約過程，事後又再次發文道歉：「是我膚淺了，可能製作的性質不同吧，我多嘴了，但我也是吃瓜群眾、蹭熱度，不是基本的嗎？誰不蹭呢？期待影片上市，準備好要充值了，別太貴小弟我很窮。」
今日天氣／西半部多雲時晴！東北風減弱 北東降雨趨緩
中央氣象局指出，昨（13）晚至今晨受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，白天以後東北季風減弱，迎風面降雨逐漸趨緩，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲時晴的天氣。
溫度方面，清晨西半部及東北部低溫僅14至17度，其他地區約18至19度，白天北部及宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫25至27度，各地還是有日夜溫差較大的情況。
新冠疫情全球燒不停！111年度敦睦艦隊取消靠泊友邦
新冠肺炎疫情全球持續蔓延，軍方官員昨（13）日表示，因邦交國疫情等因素限制，無多餘時間實施隔離措施，因此明（111）年度敦睦艦隊仍不會前往邦交國，而是在台灣周邊海域演訓，這是連續2年敦睦艦隊取消靠泊友邦。
立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席會議昨日上午審查行政院函請審議妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案等案。國民黨立委江啟臣詢問今年敦睦遠航沒有靠泊友邦，明年敦睦遠航會實施嗎？海軍司令部副參謀長王國強少將答詢僅表示，明年會評估邦交國的疫情狀況，今年有編組出海做訓練，只是沒到友邦國家訪問。
軍方人士會後補充表示，敦睦遠航是海軍年度針對學生的訓練，但因受到邦交國疫情等限制，並無多餘的時間去進行隔離措施，因此敦睦支隊明年仍不會前往邦交國，而是在台灣周邊海域實施演訓。
海軍敦睦遠航訓練支隊簡稱「敦睦支隊」，又稱敦睦艦隊，是海軍每年度例行性任務性編組支隊，主要目的是遠洋航行訓練，提供各軍校正期班學生在四年級下學期的實習課程。
2020年4月敦睦艦隊從友邦帛琉國後，5月共發現36名病毒核酸 (PCR)檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員。經過篩檢帛琉外館人員與接處僑胞後，全都為陰性，中央流行疫情指揮中心因而認定為艦上感染。在邀集國內專家及相關單位召開會議，針對國軍防疫提供接種疫苗、軍艦配置即時診斷設備、強化健康監測等防疫建議措施。
KID《華燈初上》造型曝光 王淨認證：漂亮到不行
Netflix影集《華燈初上》第一季熱播，80年代「條通」文化結合凶殺案、媽媽桑們錯綜複雜的感情線及勾心鬥角，戲劇張力十足，加上大堆頭的演員陣容，讓網友坐等第二季上線。KID（林柏昇）近日跟風「華燈熱」，一張反串成媽媽桑的照片令人莞爾。
照片中，KID頂著梳高的酒紅色波浪長假髮，化上眼影、口紅，卻留著一口鬍渣，透露好友、《華燈》主演之一的謝欣穎推薦他看劇，「然後我就變這樣了」，還自封是「KID嬤嬤」、「KID神（死）魯命」，演的則是「滑燈粗上」。
貼文發布後，超過1萬人點讚，《華燈初上》第二季的演員王淨留言「真的是漂亮到不行」，黃小柔說「這個媽媽看起來好騷喔」，網友也毒舌虧「我以為看到崩壞的畫作」、「鬍鬚可以刮一下嗎」、「好粗獷的媽媽桑」，有人笑翻，「其實還不賴，有種荒謬的美感」！
時代雜誌年度風雲人物 特斯拉執行長馬斯克獲選
美國「時代雜誌」（Time）昨（13）日宣布，2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。時代雜誌表示，影響力超越地球、延伸到太空的馬斯克獲選今年度風雲人物。
去年獲選年度風雲人物的是現任美國總統拜登（Joe Biden）和副手賀錦麗（Kamala Harris）。當時拜登在投票率創新高的歷史性總統大選中擊敗對手─前總統川普，並於今年1月20日就職，成為美國第46任總統。
時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。
時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪；網路票選結果則可讓人一窺讀者認為何人對今年事件最有影響力。
時代雜誌本月7日公布2021年風雲人物讀者票選結果，由巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）勝出。這位備受爭議的領導人將於2022年競選連任，但他的經濟措施面臨日益高漲的批評聲浪，他也因刻意淡化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重性和對疫苗抱持懷疑態度，受到政壇、法院和公衛專家的廣泛批評。
八方雲集NO.1不是鍋貼？老饕抖出「這2樣」：內行才知道
鍋貼、水餃因為只要銅板價，是台灣民眾日常生活中的常見美食，其最著名佈店也最多的就屬八方雲集。不過，就有網友認為八方雲集的鍋貼只能算是中規中矩，不會到令人驚艷，為何還能這麼夯，結果貼文釣出內行人透露「隱藏美食」，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「常常看到大家都去吃八方雲集，工作的時候，同事們也很愛點，但不就是鍋貼水餃而已嗎？我自己吃過幾次，都覺得很還好.....不知道大家覺得八方雲集是好吃在哪裡？」
貼文一出，內行網友紛紛回應「酸辣麵啊....誰跟你吃鍋貼」、「以前不知道有賣麵，後來買了酸辣麵一吃驚呆」、「我覺得乾麵不錯耶」、「改天吃看看乾麵吧，麻醬麵不錯」、「我只吃招牌乾麵配它的湯」、「乾麵配酸辣湯+1」、「玉米湯、麻醬麵才是內行」。
不過，也有許多鍋貼、水餃愛好者分享自己獨門吃法「玉米濃湯加水餃，正港好吃」、「酸辣湯餃真的好吃」、「會為了喝玉米濃湯而去吃鍋貼」、「鮮蝦水餃是王道啊」、「八方的辣味鍋貼很不錯吧」、「好吃度不到突出，但方便又不雷，最愛玉米濃湯+水餃」。（編輯：郭佩蓉）