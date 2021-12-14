最新研究曝光！「這職業」最容易一夜情 近半數搞上同事
夫妻之間的感情問題千百種，小至吵架，大至外遇離婚，然而在婚姻中最重要的，絕對非「忠誠」莫屬，但還是時常耳聞出軌事件發生；對此，英國網站Thortful就對2000名不同職業的人進行調查，發現近27％的員工曾與同事有過「一夜情」，其中「警察」則是最常與同事發生性行為的職業，而「老師」則是最不可能與同事有染的職業。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 08:03:56
根據外媒《每日郵報》報導，英國網站Thortful對2000名不同職業的人進行調查，其中最有可能與同事發生「一夜情」的職業，以「警察」奪冠，有44%，亞軍則為「藝術家」38%、季軍則為「科技業工作者」33%，接著是電氣或瓦斯技術人員32%、銀行家32%、人資29%、會計師28%、商店店員28%、休閒娛樂業員工27%和公車或火車司機25%。
而「最不可能和同事亂搞」的職業則是「教師」，只有10%的人坦承此事，接著則為社工14%、科學家15%、律師18%、護理師與醫師19%、房仲21%、銷售或業務人員23%、公務員23%、工程師23%，以及慈善工作者24%。
綜合以上的數據，「警察」是最容易和同事發生一夜情的職業，「教師」則為最不可能與同事發生一夜情的職業。報導也指出，該項調查還獲得蘇格蘭一名退休警察馬修斯（Andy Matthews）的認證，他說，「警察們常常因為和其他警察發生一夜情或是婚外情，導致名聲變得『臭名昭彰』」。（編輯：郭佩蓉）