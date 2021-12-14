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減肥藥放油屁、拉肚子副作用多！　國衛院「奈米控油藥物」助緩解

減肥藥放油屁、拉肚子副作用多！　國衛院「奈米控油藥物」助緩解
減肥藥放油屁、拉肚子副作用多！　國衛院「奈米控油藥物」助緩解

健康醫療網

2021-12-14 08:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】世界衛生組織（WHO）指出，現在全球肥胖人口已超越總人口數之40%，長時間肥胖會引發許多慢性病，例如：心血管疾病、糖尿病等，會造成人體生命威脅的疾病。然而，衛福部唯一核准的合法減肥藥物奧利斯他（Orilstat），使用者普遍有個共同的困擾：控制不住放油屁、拉肚子，造成使用者生活上的不便及相當程度的尷尬，若為減少副作用降低藥物劑量，卻也同時減低藥物的效用，造成控制體重的成效下降以及時間成本的增加。

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肥胖為文明病　易引發諸多慢性病

國衛院梁賡義院長表示，肥胖為現代人的文明病，並且會引發諸多慢性病，幫助民眾在疾病發生之前就從根本開始去控制，維持健康的生活與身體，是未來醫療的趨勢，也是國衛院從事醫藥衛生研究的使命。

奈米控油藥物　調節油脂吸收

為此，國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所羅履維研究員研究團隊，以中孔洞奈米材料（mesoporous silica nanoparticles, MSNs）在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料，搭配抗肥胖藥物使用，能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用，期望早日完成各項試驗流程。

多孔洞材料概念技術　已獲國際專利保護

研究團隊分享，本項多孔洞材料相關概念與技術已獲多項重要國際專利保護，包括：美國正式專利、中國專利、歐盟專利、加拿大專利、澳洲專利、紐西蘭專利和台灣專利，並榮獲2019科技部未來科技突破獎（由自然司推選為亮點技術）、2019第16屆國家新創獎、2020第17屆國家新創精進獎、及2021第18屆國家創新創精進獎。



資料來源：健康醫療網 減肥藥放油屁、拉肚子副作用多！　國衛院「奈米控油藥物」助緩解

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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