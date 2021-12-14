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國衛院梁賡義院長表示，肥胖為現代人的文明病，並且會引發諸多慢性病，幫助民眾在疾病發生之前就從根本開始去控制，維持健康的生活與身體，是未來醫療的趨勢，也是國衛院從事醫藥衛生研究的使命。
奈米控油藥物 調節油脂吸收
為此，國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所羅履維研究員研究團隊，以中孔洞奈米材料（mesoporous silica nanoparticles, MSNs）在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料，搭配抗肥胖藥物使用，能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用，期望早日完成各項試驗流程。
多孔洞材料概念技術 已獲國際專利保護
研究團隊分享，本項多孔洞材料相關概念與技術已獲多項重要國際專利保護，包括：美國正式專利、中國專利、歐盟專利、加拿大專利、澳洲專利、紐西蘭專利和台灣專利，並榮獲2019科技部未來科技突破獎（由自然司推選為亮點技術）、2019第16屆國家新創獎、2020第17屆國家新創精進獎、及2021第18屆國家創新創精進獎。
資料來源：健康醫療網 減肥藥放油屁、拉肚子副作用多！ 國衛院「奈米控油藥物」助緩解
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