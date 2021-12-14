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台灣醫療器材在國際能見度大為提升，醫療器材管理法於今年5月1日正式生效， 衛福部食藥署也成立智慧醫療器材專案辦公室，大力推動人工智慧/機器學習技術之醫療器材專案諮詢輔導業務，建構資通訊產業與醫療端之媒合及資訊平台，以協助跨領域業者開發產品上市。因此本次論壇特別邀請台北市醫療器材商業同業公會來共襄盛舉，林燕山理事長也會展示其最新精準健康設備，來為台灣醫藥產業而努力。
裕利公司防疫國家隊
本次邀請多家重量級廠商參與，首位演講者為裕利公司 周志鴻總裁，裕利醫藥集團是亞洲最大的醫藥保健服務公司，本次在COVID-19疫苗冷鏈運送，扮演國家隊的角色，本次演講主題為後疫情時代醫藥商貿服務供應鏈，發表對未來醫藥商貿供應鏈的看法，提供未來的機會與展望。
生醫經貿跨國會談
由於生技醫療隨著疫情，更加深醫療無國界的訊息及物流的暢行，因經貿跨國會談中，因各國駐台使領館代表出席並提供相關資訊對口，更有助於了解各國醫藥進出口的協助並加強台灣與海外的醫藥經貿拓展。
安心醫藥聯盟 為民眾健康把關
陳建州理事長表示安心醫藥聯盟為業界自主發起的認證，適用於醫藥通路端的醫院診所藥局與製造端的生技醫藥供應商，安心醫藥聯盟三大宗旨「產品安心、服務安心、場所安心」，也呼應TFDA施政的使命：食在安心，藥求安全。諭律國際企業諮詢管理顧問公司 王冠斌總經理表示隨著勞工維權意識日益高漲，本次認證也提供業者勞動權益諮詢，有好的勞資關係，對於消費者的服務會帶來正向意義。張耕豪律師表示安心醫藥聯盟三大宗旨符合醫藥法規與消費者權利，故於廠商提出認證資格申請，再由專家審核，以及律師協助見證下，最後由認證單位頒發安心醫藥聯盟合格證書。
媒體醫療加乘 打開台灣生醫新視界
隨著數位媒體的興起，中華日報及各電子影音媒體，對於醫療領域的重視，因此藉由本次邀請財團法人醫藥工業技術發展中心與資策會，一同創造台灣生醫新願景，並持續擴大對生技醫藥的投入與發展，希望讓全國生技醫藥廠商看見台灣的醫藥動能!
協會以會員為中心， 打照台灣生技醫藥生態系
台灣生技醫藥廠商的商品價廉質優，專業人才素質優良，面臨台灣市場小，仍需靠外銷導向，中小型生技醫藥廠商資源有限，也無適當國際生技醫藥合作平臺。有鑑於此，多位台灣產官學專家聯合倡議成立「中華生技醫藥行業協會」，可稱為【台灣生技醫藥國家隊】，涵蓋生產經銷廠商(藥品、醫材、生技保健品、化妝品、儀器、輔具..)、醫藥照護通路(醫療院所、藥局、中醫藥、養老村、長照機構、培訓機構..)、醫藥電商、雲端系統、物流商與金控等成員，醫藥相關財團法人（醫藥工業技術發展中心、工研院、資策會），希望構建協會會員自給自足的生技醫藥生態系。 中華生技醫藥行業協會將持續與醫藥相關公協會策略合作，讓「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流」，創造醫藥廠商的商機。（來源：社團法人中華生技醫藥行業協會 陳建州理事長）
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資料來源：健康醫療網 南瀛生醫經貿論壇新展望
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