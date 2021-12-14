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收治個案的東港安泰醫院風濕免疫科主任許昌敏醫師表示，類風濕性關節炎是一種長期慢性關節發炎的自體免疫疾病，大約有80%到90%的患者是多發性、多關節處的發炎，由於對人體的影響廣泛，嚴重恐造成失能，因此被健保局列為重大傷病的第一個項目，也是臨床常提及的「關節炎之王」。
許昌敏醫師進一步表示，類風濕性關節炎患者好發年齡約在55歲至65歲之間，但有些年輕確診患者因為免疫力旺盛，病程走向會較為激烈、破壞性也更強，需要特別提高警覺。患者在被診斷為類風濕性關節炎後的三年內是黃金治療期，倘若沒有好好治療，會出現明顯關節變形，且時間拖延越久，可能造成肢體行動失能而需要坐輪椅，或是無法自己穿衣服、開門以及刷牙洗臉等，嚴重影響生活品質。
類風濕性關節炎治療大躍進 生物製劑降低患者負擔
許昌敏醫師說明，在以往沒有生物製劑時，醫師只能不斷增加消炎止痛藥來壓制病情，但在生物製劑問世後，目前患者可以使用生物製劑再配上病程修飾藥物，或是只使用單一生物製劑即可控制病情，大幅降低患者治療壓力及用藥負擔，更提高患者的治療意願。
許昌敏醫師進一步說明，許多女性類風濕性關節炎患者最擔心的就是懷孕後治療問題，除了擔心藥物對胎兒傷害外，也擔心停藥的復發問題。目前新型的抗腫瘤壞死因子生物製劑，透過特殊的藥物設計結構，在孕婦媽媽們體內較不會經過胎盤，不太會影響胎兒發育與乳汁分泌，可說是孕婦患者們的治療新福音。
建議類風濕性關節炎患者 勿因疫情影響自行停藥治療
許昌敏醫師提醒，對於類風濕性關節炎患者來說，藥物一定要持續使用，若是接受生物製劑治療的病患，也應該定期回診用藥，切勿因為擔心疫情感染而自行停藥或中斷治療；另外，新冠疫苗與類風濕性關節炎用藥是否有衝突，患者們也無須太過擔心，除了少部分藥物在施打疫苗後需要停藥一週，其餘大部分不會有太大影響，如有疑慮可以施打前先諮詢主治醫師，讓防疫與疾病治療兼顧更安心。
資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎纏身十年 生物製劑助平安產子
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