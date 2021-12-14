憂四大公投變政黨惡鬥 民眾黨揪蔣萬安、何志偉公開辯論
距離1218的四大公投投票日目前進入倒數階段，藍綠兩黨針對公投案對決情勢升高。眼見四大公投已經變成政黨對決的態勢，民眾黨發言人張清俊、楊寶楨昨（13）日前往民進黨立委何志偉與國民黨立委蔣萬安辦公室，遞交公投辯論邀請函，希望讓四大公投案能夠回歸理性討論。而何志偉也隨即表態願意參與，呼籲蔣萬安表達態度。
記者丁上程／台北報導
2021-12-14 10:56:03
張清俊表示，民進黨一場又一場的公投造勢，把公投議題完全帶向政黨對決，這根本上消滅了公投的意義。「民進黨也好，國民黨也罷，現在最在意的，是基本盤有沒有催出來。」張清俊直言，這些藍綠的支持者們，可能連四大公投的主文都沒讀過，只有天天被洗腦四個同意或四個不同意，「至於同意什麼？不同意什麼？還沒聽清楚，就被勁歌熱舞給帶走了注意力。」
張清俊認為，這不是一個成熟的民主政黨該有的樣子，昨天他與楊寶楨分別前往何志偉委員、蔣萬安委員辦公室，表達民眾黨希望能夠與他們同場辯論的想法，時間地點任挑選，越快越好。
對此何志偉稍早透過群組發布影片指出，在公投議題上一定要就事論事，每位政治人物都有義務說清楚講明白，他過去參加過幾場公投辯論、說明會，這是責任。何志偉也質疑蔣萬安喊「四個同意」，代表贊成核四重啟，應該把相關數據、出發點講清楚，不能再閃避。若重啟核四，未來可能危及每一位台北市民的身家安全，他同意民眾黨邀請辯論，呼籲蔣萬安也儘速表態。