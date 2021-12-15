32歲井柏然穿高中制服耍帥 激吻楊紫「這把年紀不害羞」
大陸小生井柏然個人累積票房超過60億人民幣（約台幣261億元），素有票房靈藥之稱。6年未演電視劇的他，這次與人氣女星楊紫合作《女心理師》，一場假意給女主角遞書本，就順手將對方摟進懷中激吻的戲，讓網友直說「甜到受不了」。有媒體問起井柏然拍這麼多親熱戲，會不會害羞？他大方回應：「我都這把年紀了，不會害羞！男生就主動一些吧，把最好的吻技獻給觀眾。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-15 11:57:25
《女心理師》由柯汶利執導，探討產後憂鬱、自殺、幽閉恐懼等各種心理問題，題材並不討喜，但是井柏然在劇中飾演的電台主播錢開逸，因為自戀又帥氣的屁孩模樣，讓觀眾得以在壓迫的劇情中獲得舒緩。
井柏然在劇中的穿搭，也再次印證「有顏就是任性」，32歲的他將制服穿上身也毫不違和，彷彿就是校草化身。又好比該劇開場時，他穿著皮衣騎乘重型機車，也是帥氣有型。而他在劇中不時以花襯衫現身，也有網友笑稱，換作他人這樣穿，可能就是巷口的剔牙阿伯。
導演柯汶利坦言，選角相當不容易，多一分太油，少一分太呆，但他一直相信井柏然身上的清爽感、機靈能夠討人喜愛，而在三十出頭這個年紀，恰好也有輕熟魅力，是不二人選。《女心理師》播出過半，網絡上對井柏然的呼聲也越來越高，天天引來網友告白，他本人也不改幽默表示：「就是要讓人看到想接吻。」