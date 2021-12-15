假牙與植牙有何差別？ 哪種材質最耐用？ 醫師：缺牙不補恐變「大問題」

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現代人愛美並非新鮮事，擁有一口整齊且潔白的牙齒更是重要「門面」，一旦發生缺牙不僅影響外觀和社交，也可能引起後續牙齦萎縮與咬合不正。國安牙醫診所副院長李世偉醫師指出，缺牙有各種治療方式，如牙橋，活動假牙和植牙等等，應先經身體狀況等風險評估，再選擇最適合的方式進行治療。
李世偉醫師表示，缺牙發生在不同位置時，會建議的假牙材料也會有所不同。例如後排的牙齒有咬合力需求，製作假牙時會選用二氧化鋯、全金屬等材質做修補。若是前排牙齒的缺失，則以「美觀」與「自然度」為主要考量，則可能使用全陶瓷牙冠、二氧化鋯燒鑄陶瓷為牙套材質。
植牙、假牙哪種治療方法最好？ 保留自然牙齒是首要
李世偉醫師強調，假牙材質並非愈硬就愈貴，反而是愈「自然」愈貴。以金屬材質來說，從賤金屬到貴金屬的牙套種類都有。賤金屬價格較低，但在進食時可能釋放金屬離子，導致牙齦紅腫、發黑甚至萎縮。
李世偉醫師解釋，與人體相容性最高、耐用度最高的材質為黃金，其次是陶瓷。不過黃金價格相對高昂，一般情況之下，為兼顧價格和耐用程度，在選擇假牙材料時，會以陶瓷為基底的全瓷冠崁齒為主。
李世偉醫師指出，「牙橋」以及「植牙」都屬於固定假牙，也是單顆缺牙時最常建議的治療方式。二種方式皆可重建牙齒結構，端視病人的治療需求，但會考量盡可能保留原始牙齒，因為植牙技術再精良，仍不屬於人體自然牙齒，且日常進食時植牙齒縫較易殘留食物殘渣。
李世偉醫師表示，一般常見的「三齒牙橋」，須將前後牙齒修磨成適當大小，中間的假牙才能補進齒位裡。補牙療程會以保留且不傷害自然牙齒為主，若只有一顆牙齒缺失，也可能建議植牙，減少對自然牙齒的磨損與傷害。醫師強調，治療缺牙需符合病患需求，且治療後仍應養成口腔清潔的良好習慣。
長期缺牙恐變咬合不正和牙周病？ 連關節跟臉型都改變？
李世偉醫師提醒，長時間缺牙不補，會使周邊的牙齒生長過度或移位，長期下來將影響牙周排列，導致咬合不正、咬合力道不均、咬合垂直高度喪失。另外，缺牙過多不補還有可能會造成關節移位、使其中一邊的咬合肌肉過於發達，臉型很可能會出現不協調感。
李世偉醫師表示，缺牙不補不僅會使臉部外觀產生變化，還可能導致口腔病變，如牙齦炎、牙周病和其他健康問題。因此，恢復牙齒數量及咬合功能，以達到咬合平衡相當必要，切勿因為想節省醫療花費，或對牙科治療畏懼而拖延就醫，及早治療才能避免後續更嚴重的情況產生。
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