萊克多巴胺毒嗎？安全劑量上限多少？人體是否能代謝？專家曝真相

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一、萊克多巴胺是什麼？ 目前作為哪些用途？
萊克多巴胺（Ractopamine）原先的研發目的，是作為氣喘藥物使用，但在臨床試驗階段發現其藥物效不符預期，無法通過相關法規上市，而發展出為畜牧業飼料添加之用。
20世紀時期，美國公衛單位發現該國人民罹患心血管疾病的風險相當高，可能與肥肉中的飽和脂肪有關，而美國大眾多以牛肉、豬肉、火雞肉為主食，因此必須尋找適當方法，降低民眾的膽固醇及三酸甘油脂問題。
在飼養機構的實驗中發現，萊克多巴胺能增加肉品中的蛋白質，並減少脂肪比例。於是藉由在飼料中添加萊克多巴胺，提高牛肉、豬肉、火雞肉的蛋白質比例，調整食用肉品的營養成份。目前，萊克多巴胺僅允許作為飼料添加物使用。
二、萊克多巴胺對生物有毒性影響嗎？
美國針對萊克多巴胺曾進行臨床前試驗及人體試驗，實驗結果顯現，在濃度極高的劑量之下，萊克多巴胺確實會造成不良反應。
從人體實驗的數據觀察，在「注射」5毫克濃度的萊克多巴胺時，會有手抖、心悸、心律不整等反應，但並沒有致命性的危險。事實上，目前尚無任何研究傳出因高劑量萊克多巴胺而致死之案例。
不過，科學研究必須設定極端值，才能定義物質的合理使用範圍。雖然在高劑量的萊克多巴胺作用下，確實有出現不良反應，也因此能夠界定合理、安全的使用標準。
三、萊克多巴胺是否可經由代謝排出體外？
萊克多巴胺具有水溶性特質，意思是和維他命C一樣，在身體內的代謝速度非常快，平均24小時內，人體能夠代謝95%的萊克多巴胺。也就是因為容易代謝，萊克多巴胺作為氣喘藥物的藥效才會不如預期。
四、萊克多巴胺是安全的食品添加物嗎？
萊克多巴胺在合法、安全劑量之下，並沒有致毒性疑慮。探討添加物的安全性問題，必須回到它的化學物本質。如前所述，萊克多巴胺具有水溶性特質，人體代謝容易，累積量較低，在累積風險不高的情況下，毒性疑慮自然落在更低的範圍。
五、萊克多巴胺容易累積在動物內臟？
萊克多巴胺確實會累積動物在內臟中。以比例而言，累積在內臟的量比肌肉高出4倍。因此，國際規定萊克多巴胺殘留量時，內臟部位是以40ppb為限，肌肉部位則是10ppb。為避免攝取超標，食用內臟建議限量是肌肉的4分之1。不過，臺灣並沒有開放進口動物內臟。
六、萊克多巴胺是否有安全攝取限制量？
以含有萊克多巴胺的豬肉而言，殘留量低於10ppb才符合標準，換算成ADI「每日最大攝取量」，成人每餐以每公斤/1微克為限，60公斤的成人一餐可攝取量是60微克，約等於6公斤豬肉；豬肝或內臟部位則是每公斤0.25微克（殘留量標準為肉品4倍），每餐攝取動物內臟1.5公斤以上，萊克多巴胺才會超標。
另外，須強調萊克多巴胺是水溶性特質，以臺灣平民美食「豬肝湯」為例，殘留在豬肝中的萊克多巴胺會溶入水中（編按：臺灣目前沒有開放含有萊克多巴胺的動物內臟進口），因此計算標準要將1.5公斤的豬肝與湯全部喝完才會超標。
七、萊克多巴胺開放是否會影響臺灣食品安全問題？
萊克多巴胺在合法規範下，並不會造成任何食安風險。它並不像塑化劑或戴奧辛等毒物屬於會造成重大傷害的化學品，即便是有毒物質也都設有安全規範。總的而言，萊克多巴胺含量只要在安全範圍內，不會造成身體影響，更非如網路謠言所說，會對食用者產生神經毒性，在動物前試驗和臨床試驗中都沒有看到這種情況。
開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，影響較大的是貿易層面，包括是否影響豬農生計等問題。臺灣作為自由貿易市場，開放肉品進口對應的是消費市場區隔，有些族群喜歡脂肪較多的肉品，也有民眾偏好脂肪較低的肉品，端看大眾是否買單。相反地，「萊豬」如果不開放進口，是否影響臺灣與美國其它貿易層面合作，就需要政府及全民審慎思考。
再從國際貿易而論，肉品外銷時，出口國必須提交抗生素、動物用藥、生菌數以及萊克多巴胺殘留量等檢驗報告，符合進口國規範才准進口。因此，最重要的關鍵是主管機關是否以科學數據為把關標準，保證肉品中的萊克多巴胺殘留量合乎規範，那麼基本上「萊豬」的開放與「萊牛」並無二致，殘留量皆是以10ppb為限，已能最大保障食品安全。
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